El cuerpo de Matilde Muñoz fue trasladado por sus agresores a cuatro lugares antes de ser enterrado en la playa

La investigación por el asesinato de Matilde Muñoz, la ciudadana española hallada muerta en la isla indonesia de Lombok, ha revelado nuevos detalles sobre cómo los presuntos agresores intentaron ocultar el crimen. La Policía Local confirmó que el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta en cuatro ocasiones antes de ser descubierto en una playa el pasado 30 de agosto.

Según un comunicado oficial de la comisaría de Lombok Occidental, y basándose en los testimonios obtenidos de los dos principales sospechosos, el cuerpo de Matilde fue inicialmente movido desde su habitación en el hotel Bumi Aditya, situado en la zona turística de Senggigi. En la madrugada del 2 de julio, tras lo que la Policía describe como un asesinato premeditado con fines de robo, los implicados habrían accedido al bungalow de Muñoz a través de una ventana.

Tras el crimen, los agresores trasladaron su cuerpo al cuarto del generador del hotel, un espacio oculto y poco transitado, donde permaneció durante cuatro días sin ser descubierto.

Después de ese primer intento de ocultamiento, los responsables decidieron cambiar nuevamente el lugar donde se encontraba el cadáver. Esta vez lo llevaron a una zona trasera del mismo hotel. Las autoridades no han especificado cuánto tiempo estuvo allí, pero se cree que este movimiento formaba parte de una estrategia para evitar que el olor o el hallazgo fortuito alertara a los empleados o a otros huéspedes del establecimiento.

En un nuevo intento de despistar a las autoridades y ocultar pruebas, ya en el mes de agosto, el cuerpo fue llevado a una parcela vacía en las inmediaciones del hotel. Este traslado marca la tercera ubicación conocida por la Policía.

La última parada

Finalmente, el 24 de agosto, los agresores tomaron la decisión de deshacerse definitivamente del cuerpo enterrándolo en una playa de Lombok. Fue allí donde se encontró seis días después, el 30 de agosto. Según la versión policial, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa", culminando así un proceso de encubrimiento que se prolongó durante casi dos meses.

La Policía indonesia mantiene detenidos a dos hombres vinculados al hotel donde se hospedaba Matilde Muñoz: un trabajador en activo y un exempleado. Ambos están recluidos en celdas de aislamiento en la comisaría de Lombok Occidental. Las autoridades han indicado que pasarán al menos 15 días sin contacto con otros internos y pueden permanecer hasta 60 días en custodia mientras continúa la investigación.