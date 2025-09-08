Detienen en Madrid a un joven de 19 años que robó y violó a un hombre con sumisión química en Sitges

La Policía Nacional detuvo el pasado martes en el madrileño barrio de Malasaña a un joven colombiano de 19 años acusado de robar y violar a un hombre mediante sumisión química en su propia casa de Siges, Barcelona. La operación se llevó a cabo el pasado martes por la mañana, cuando el sospechoso se disponía a huir hacia el aeropuerto de Barajas con una maleta cargada de relojes Rolex, joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

El arresto se pudo realizar gracias a la hermana de la víctima, quien fue capaz de geolocalizar al presunto agresor gracias a su teléfono. Tanto el atacante como su hermana han sido detenidos y enviados a prisión.

La noche de los hechos

La agresión tuvo lugar el 29 de agosto, cuando Sergio, de 33 años de edad, salió por Sitges a tomar algo con unos amigos. Fue allí donde conoció al que se presentó como Diego, que iba acompañado de la que decía ser su amiga, que se presentó como Ana, según ha contado el programa Mañaneros de TVE. Pasaron la velada charlando hasta que Diego propuso tomarse una última bebida en casa de la víctima. Allí, la víctima notó un sabor amargo en la bebida hasta que perdió el conocimiento.

A la mañana siguiente, su madre lo encontró desnudo en la cama, con lesiones típicas de una agresión sexual. También descubrió que faltaban joyas, dispositivos electrónicos y que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas mediante el reconocimiento facial de su propio móvil. Sergio fue trasladado al hospital, donde permaneció desorientado durante varias horas.

Rastro digital y operativo policial

Tras el ataque, los dos sospechosos viajaron a Madrid con la intención de huir a Colombia. Sin embargo, la hermana de Sergio, con la ayuda de un experto en ciberseguridad, logró rastrear los dispositivos robados y ubicó a los presuntos ladrones en un piso de la calle Espíritu Santo, en Malasaña.

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra coordinaron la investigación, pero al no poder entrar en el domicilio sin orden judicial, establecieron un protocolo de seguimiento. La hermana vigiló la vivienda y avisó a los agentes cuando los sospechosos salieron con sus maletas rumbo al aeropuerto.

En pocos minutos, una decena de agentes del grupo Focus del distrito Centro rodearon la zona y procedieron a la detención antes de que los jóvenes pudieran coger un vehículo hacia Barajas.

Dos detenidos y una investigación abierta

El detenido ha sido identificado como Neider Edilson O. J. –de 19 años– y su hermana Jennyfer –de 24 años– también colombiana, que presuntamente colaboraba en los robos. Ambos se encontraban en situación regular en España tras entrar desde Italia y han sido enviados a prisión.

En el registro, los agentes hallaron relojes Rolex, joyas, dinero en efectivo en euros y dólares, además de numerosos dispositivos electrónicos. Entre ellos, varios objetos pertenecientes a Sergio.

¿Hay más víctimas?

La Policía Nacional investiga ahora si el joven y su hermana podrían estar relacionados con otros robos similares en la costa catalana, ya que se ha recibido una denuncia adicional en otra localidad de Barcelona.

Sergio, que continúa recuperándose de las lesiones físicas y emocionales, ha agradecido la actuación de su hermana, de la Policía y del experto en ciberseguridad. Asimismo ha pedido que, si hay otras víctimas, den el paso y denuncien, para que se pueda esclarecer el alcance de los delitos perpetrados por los colombianos.

El Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro y la ODAC mantienen abiertas las pesquisas para localizar a más afectados.