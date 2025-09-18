Encuentran el cadáver descuartizado de una adolescente de 15 años en el coche del rapero D4vd

El pasado 8 de septiembre, trabajadores de un depósito de vehículos en Los Ángeles avisaron a la policía por un "olor fétido" que salía de un Tesla incautado días antes tras ser retirado por abandono en North Mansfield Avenue, en Hollywood Hills. El automóvil estaba registrado a nombre del rapero David Anthony Burke, conocido como D4vd.

En el maletero del coche, los agentes encontraron una bolsa con restos humanos en avanzado estado de descomposición y descuartizados. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó que el cuerpo correspondía a Celeste Rivas Hernández, una menor de 15 años desaparecida desde el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore (Riverside). Según el cartel de búsqueda difundido entonces, la adolescente fue vista por última vez aquella noche vestida con pantalón gris, sudadera negra, gorra y sandalias de Hello Kitty.

Resultados de la autopsia

El examen forense aún no ha determinado la causa exacta de la muerte y la mantiene "aplazada" a la espera de análisis complementarios. Lo que sí estableció es que la menor llevaba muerta "durante un período prolongado" en el interior del vehículo.

Entre los detalles recogidos, la víctima tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra "Shhh...". Según declaró su madre al portal TMZ, estaba hecho en tinta roja y su hija le había contado en una ocasión que "tenía un novio llamado David". El cantante se tatuó recientemente el mismo diseño en la misma parte de la mano.

Situación de la investigación

Por ahora, no hay detenidos. Según informaciones de NBC News, Burke colabora con la investigación, y el Tesla donde apareció el cadáver es solo uno de los varios vehículos registrados a su nombre y utilizados también por personas de su entorno.

El artista, de 20 años, tenía programado un concierto en Seattle el mismo día en que se confirmó la identidad de la víctima, pero la actuación fue cancelada. D4vd ha trabajado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, varios de sus temas han entrado en las listas de Billboard y acumula casi cuatro millones de seguidores en TikTok y una cifra similar en Instagram.