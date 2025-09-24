En libertad provisional el cura de Toledo detenido con cocaína rosa y otras drogas en Torremolinos

El sacerdote de Toledo detenido por tráfico de drogas por la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga), tras ser sorprendido con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, ha quedado en libertad provisional.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos ha acordado la puesta en libertad del cura arrestado por la posesión de diferentes sustancias estupefacientes cuando estaba en un piso de esta ciudad.

En concreto, el clérigo fue sorprendido en posesión de cocaína rosa que guardaba en un apartamento de la Costa del Sol durante sus vacaciones junto con otras pequeñas cantidades de otras sustancias. El hombre de 45 años se ha acogido a su derecho a declarar después de que se hallaran además de las drogas una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga en el piso en el que residía. Además, deberá comparecer en sede judicial cuantas veces sea convocado, mientras que la causa sigue su tramitación en este mismo juzgado, que estaba de guardia cuando se produjo el arresto y puesta a disposición judicial del investigado.

La Archidiócesis de Toledo ha expresado su confianza en la justicia y, aunque considera que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del sacerdote, ha manifestado su disposición a colaborar con ella.

Desde el Arzobispado han abierto una investigación y se ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio al cura, que no había recibido ningún encargo pastoral en la diócesis de Málaga.

"A la espera de que la justicia clarifique las acusaciones, expresamos nuestro pesar por el daño que se ha podido producir y porque empaña el buen hacer de tantos sacerdotes que ejercen su ministerio con fidelidad y entrega", han lamentado desde el Obispado de Málaga.

El Arzobispado de Toledo ha pedido perdón "al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis".