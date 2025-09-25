El frutero pederasta de Valdeavero acepta 98 años de cárcel por abusar de diez menores en Madrid

Cristóbal López, apodado El Toba, ha aceptado este martes una condena de 98 años de prisión tras reconocer ante la Audiencia Provincial de Madrid los abusos sexuales cometidos contra diez menores en la localidad madrileña de Valdeavero. El acusado, que regentaba una frutería en la Plaza Víctimas del Terrorismo del municipio, abusó durante años de niños que eran en su mayoría amigos de su hijo y vecinos del barrio.

El pacto alcanzado entre la defensa y la Fiscalía ha evitado la celebración del juicio y ha librado a las víctimas —hoy ya mayores de edad— de tener que declarar en sala y revivir los abusos. El tribunal ha fijado un máximo de cumplimiento efectivo de 20 años de prisión, de acuerdo con la legislación vigente. Además, la sentencia contempla una indemnización de 154.000 euros para las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

Los hechos se produjeron tanto en la frutería como en la vivienda del acusado, donde recibía a los menores, a quienes ofrecía golosinas y refrescos para ganarse su confianza. Una vez solos, cometía los abusos. Según el relato del Ministerio Público, mostraba material pornográfico a los menores y llegaba a amenazarlos con un arma de fuego para evitar que contaran lo sucedido. Las víctimas tenían entre 3 y 13 años en el momento de los hechos.

El informe pericial presentado durante la instrucción concluye que los afectados sufren trastornos emocionales severos y síntomas de estrés postraumático, incluyendo alteraciones del sueño, ansiedad y la necesidad de tratamiento psicológico continuado.

Antecedentes penales

Cristóbal López ya había sido condenado en octubre de 2023 a 19 años de prisión, diez años de libertad vigilada y 25 años de inhabilitación para trabajar con menores, por un caso anterior de agresión sexual y corrupción de menores. Por esta sentencia ingresó en prisión, donde permanece.

En un segundo juicio celebrado en febrero de 2024, fue absuelto de los delitos de abuso sexual por embaucamiento, corrupción de menores y exhibicionismo, tras un proceso en el que la prueba no resultó concluyente.

Este tercer procedimiento ha culminado con la aceptación de los 98 años de prisión que solicitaba la Fiscalía, repartidos en: