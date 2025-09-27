Cae el cártel del Puerto de Valencia: 41 detenidos encarcelados. Es el balance de una operación a gran escala que supone un gran éxito de la Policía en la lucha contra el narcotráfico. El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha ordenado este viernes por la noche el ingreso en prisión provisional de 41 de los 70 detenidos en la operación contra el cártel que introducía cocaína en el puerto valenciano.

De ellos, 27 ingresan sin fianza, mientras que otros 14 podrían eludir la prisión mediante el pago de una fianza. Además, 29 arrestados han quedado en libertad provisional, aunque con medidas cautelares, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La organización criminal, desarticulada por la Policía Nacional, operaba a gran escala en el Puerto de Valencia y controlaba el acceso a los contenedores mediante la manipulación del Centro Portuario de Empleo: amañaban exámenes y falsificaban test de drogas para seleccionar a estibadores que garantizaran la logística de la droga y alertaran de posibles operaciones policiales.

Durante la investigación, los agentes incautaron más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo y un arsenal que incluía rifles, escopetas, revólveres, armas cortas, bolígrafos pistola, armas simuladas, abundante munición y tres táser. La operación incluyó 59 registros domiciliarios, de los cuales 53 se realizaron de forma simultánea, marcando uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en España.

La red no solo mostraba sofisticación logística, sino también vínculos con trabajadores portuarios, empresarios y hasta un miembro de la Guardia Civil, según la investigación. El despliegue evidencia la complejidad de las mafias que operan en los grandes puertos españoles y pone de manifiesto la capacidad policial para desarticular organizaciones altamente estructuradas.