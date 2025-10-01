Las imágenes de un enfrentamiento entre dos mujeres en Orense han circulado rápidamente por toda España. Ambas decidieron zanjar sus diferencias a golpe de escoba y gas pimienta. El video, publicado por @raymaaartins, se ha viralizado en cuestión de horas.

En la grabación se puede ver cómo las dos mujeres se acercan con determinación, sin intención de evitar el conflicto. La que viste completamente de negro toma la iniciativa, agitando una escoba y lanzando repetidos ataques, mientras su rival, con sudadera rosa y jeans, se defiende con lo que parece un spray irritante y sostiene un paraguas por si necesita más protección.

Pelea a escobazos y gas pimienta en Orense: el insólito enfrentamiento entre dos mujeres por unas palomas pic.twitter.com/WDCdHjyE1F — Libertad Digital (@libertaddigital) October 1, 2025

Tras recibir varias rociadas en el rostro, la atacante decide finalmente retirarse, frotándose los ojos irritados por el efecto del gas pimienta, mientras su contrincante mantiene el paraguas en el brazo lista para cualquier eventualidad.

Las palomas culpables del altercado

Cuando el video comenzó a circular, nadie sabía qué había motivado la disputa en la Plaza de la Sal. Ahora, Laurinda – una de las protagonistas del altercado – ha resuelto las dudas al intervenir en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Laurinda explica que todo empezó por unas palomas. "Estaba comiéndome un cruasán y al caer algunas migas, vi a unas palomas comiendo", cuenta. Según ella, la otra mujer la abordó de manera agresiva y se vio obligada a defenderse con el spray de pimienta, recordando además que semanas antes había sufrido una agresión sexual, lo que aumentó su reacción defensiva.