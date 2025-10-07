Intenta rajar la cara a una menor en Málaga tras agredirla sexualmente

La Policía Nacional ha detenido en Málaga un hombre de origen marroquí acusado de una presunta agresión sexual a una menor a la que intentó rajar la cara con unas tijeras.

Los hechos ocurrieron en el paseo marítimo Matías Prats de la capital malagueña el pasado 4 de octubre. Al parecer la menor había ido a dar un paseo con una amiga por la zona y cuando estaban en un banco el arrestado se les acercó.

Según las pesquisas policiales presuntamente las abordó y cuando las jóvenes se levantaron para irse, él sacó unas tijeras y le dijo víctima que no iba a marcharse a ningún lado porque antes debía mantener relaciones sexuales con él.

La menor lo rechazó y trató de apartarse, pero el individuo presuntamente empezó a hacerle tocamientos sin su consentimiento y fue cuando trató de cortarle la cara con las tijeras.

Los hechos fueron presenciados por varios testigos y uno de ellos, que trató de intervenir, también fue amenazado por el detenido.

Un agente impidió su fuga por el agua

La Policía Nacional recibió llamadas alertando de la agresión, por lo que envió a unidades cercanas a la zona.

Al llegar, el hombre estaba corriendo en dirección al agua y, aunque los agentes le dieron el alto, comenzó a nadar mar adentro lo que obligó a uno de los agentes a perseguirlo hasta que en un descuido consiguió arrestarlo.

El detenido, que en todo momento mostró una actitud agresiva, se enfrenta ahora a un delito de agresión sexual.