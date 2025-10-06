Una mujer apuñala a su pareja en Málaga: investigan si actuó bajo los efectos de fármacos

Detenida en Málaga una mujer de 41 años a la que la Policía Nacional acusa de haber apuñalado con un cuchillo supuestamente a su pareja de 50 años. El suceso ha tenido lugar en la vivienda que ambos compartían en el barrio de Ardira, en el distrito Carretera de Cádiz de la capital malagueña.

Al parecer fue la propia víctima la que alertó a los servicios de emergencias andaluces. A pesar de que sufría varias heridas por arma blanca, el hombre pudo llamar al 112 Andalucía que dio el aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios para socorrerle.

A su llegada los agentes encontraron a la víctima con dos puñaladas en las piernas y una en el cuello, por lo que fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Clínico de Málaga donde ahora se recupera de sus heridas.

Se investiga si actuó drogada

La policía procedió a la detención de la mujer que no tenía antecedentes penales. La arrestada ha sido acusada de un presunto delito de tentativa de homicidio, mientras se investiga si podría haber actuado bajo los efectos de una mezcla de alcohol y medicación.

Según fuentes de la investigación la mujer se habría despertado descontrolada y arremetió contra su pareja que debido a problemas de salud no pudo defenderse.

Se investiga también si habría habido episodios previos de violencia doméstica.