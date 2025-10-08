Arrestan a los hijos adoptivos de la alcaldesa alemana apuñalada en su domicilio

La policía alemana investiga un posible trasfondo familiar en el ataque con arma blanca contra Iris Stalzer, la recién elegida alcaldesa de Herdecke (oeste de Alemania), que permanece en estado crítico. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía de Hagen, responsable de esclarecer las circunstancias del suceso.

En un comunicado difundido este martes, la policía indicó que, según la información disponible, no existen indicios de que el ataque tuviera una motivación política. "Se presume un trasfondo familiar", señaló la institución, que añadió que "se están asegurando exhaustivamente las pruebas".

Las autoridades también informaron de que los hijos menores de Stalzer permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes. La Policía evitó confirmar las informaciones publicadas por medios como Focus Online, que apuntan a la posible implicación de la hija adoptiva de 17 años, quien habría atacado a la política con un cuchillo.

Según el diario Bild, fue la propia hija quien llamó a los servicios de emergencia, asegurando que su madre había sido atacada. Cuando los agentes llegaron al domicilio, la joven dijo haber encontrado a Stalzer gravemente herida y afirmó que su hermano, también adoptado y de 15 años, estaba dormido en otra habitación.

Ataque con múltiples heridas

Los servicios de emergencia encontraron a Stalzer sentada en un sillón y sangrando abundantemente, según el mismo medio. La víctima, de 57 años, presentaba al menos diez heridas por arma blanca en el abdomen y la espalda, de acuerdo con informaciones de Der Spiegel. La alcaldesa electa fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada en helicóptero a un hospital, donde permanece ingresada en estado crítico.

El ataque tuvo lugar hacia las 12:40 hora local, cuando Stalzer fue hallada en su domicilio con heridas que hacían temer por su vida, según confirmó la Policía.

Antecedentes

Según Der Spiegel, Stalzer ya habría sido atacada por su hija este verano, también con un cuchillo. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado oficialmente este antecedente.

El suceso se produce pocos días después de que la política socialdemócrata ganara la segunda vuelta de las elecciones locales celebradas el 28 de septiembre, en las que obtuvo el 52,8 % de los votos, imponiéndose al candidato conservador Fabian Haas.

La gravedad del caso ha generado reacciones en todo el espectro político alemán. El canciller federal, Friedrich Merz, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó lo ocurrido como "atroz" y expresó su preocupación por la salud de la alcaldesa electa. "Tememos por la vida de Iris Stalzer y esperamos que se recupere por completo. Mis pensamientos están con su familia y sus seres queridos", escribió el jefe del Gobierno alemán.