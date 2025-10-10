Pánico en una iglesia de Málaga: entra a gritos y escupe a la imagen de Cristo

La Policía Nacional ha detenido en Mijas (Málaga) a un hombre de 31 años y origen africano acusado de un presunto delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos, después de irrumpir en una iglesia de Fuengirola y escupir a una imagen de Cristo crucificado.

El suceso tuvo lugar a primera hora del pasado 2 de octubre en la Iglesia de San José. Según las diligencias policiales, el individuo entró en el templo visiblemente alterado, aprovechando que una de las puertas estaba abierta por labores de limpieza. Durante su recorrido hacia el altar, fue escupiendo y, ya frente a la talla del crucificado, escupió de nuevo la imagen y después trató de romper un cristal que cubría la mesa del altar.

Los gritos de pánico de dos mujeres que se encontraban en el interior lograron frenar su acción. El hombre, que según los testigos gritaba en una lengua extranjera, huyó rápidamente del lugar.

Tras la denuncia presentada por el párroco, la Brigada Local de Información de la Policía Nacional en Fuengirola abrió una investigación para identificar al autor.

Finalmente, y gracias a las pesquisas realizadas, el sospechoso fue arrestado este miércoles en Mijas. Se le imputan delitos de odio y contra los sentimientos religiosos, y el caso ya ha sido puesto a disposición judicial.