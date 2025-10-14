Macabro hallazgo en Ibiza: un hombre encuentra un pie en la playa

Un hombre que paseaba con su perro en la Playa d'en Bossa, en Ibiza, se ha encontrado con un pie humano. El hallazgo ocurrió a primera hora del pasado viernes,10 de octubre. El varón descubrió la extremidad —parcialmente cubierta por la arena— y dio aviso a la policía, que inmediatamente activó un dispositivo de emergencia y acudió al lugar.

En torno a las 8:00 horas de la mañana, se desplazaron hasta el lugar varias patrullas de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas de la investigación. Los agentes acordonaron el área –situada entre las calles del Mediterráneo y Fray Luis de León–, donde se habían concentrado varios curiosos para comprobar qué estaba pasando.

Al principio, los efectivos temieron que las olas pudieran arrastrar de nuevo el pie hasta el mar, ya que se encontraba muy próximo a la orilla. Por ello, lo retuvieron con un palo hasta que llegó el equipo forense de la Policía Científica, que tomó fotografías de la escena y recogió muestras de ADN. Después, la extremidad fue trasladada al Instituto de Medicina Legal y Forense de Ibiza.

Por el momento, la principal hipótesis que maneja la policía es que el fuerte temporal de la semana pasada, causado por la DANA Alice, habría arrastrado la extremidad hasta la costa. No obstante, no se descarta que el hallazgo pudiera estar relacionado con el naufragio de alguna patera o un suceso de otra índole, por lo que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Un cadáver fue hallado tres días antes

El martes 7 de octubre, apenas tres días antes de este hallazgo, los guardacostas localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición flotando cerca de la ciudad de Ibiza. Salvamento Marítimo recibió el aviso de que había un cadáver a unos dos kilómetros de la bahía de Talamanca y envió una de sus embarcaciones para recuperarlo.

Los restos fueron trasladados a un muelle del puerto deportivo Botafoc Ibiza, donde un médico forense y agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron el levantamiento del cadáver. Por el momento, las autoridades no han establecido una relación entre ambos hallazgos ni han confirmado si el pie encontrado en Playa d'en Bossa podría pertenecer a la persona localizada sin vida en el mar.

La policía continúa trabajando

Desde media mañana del viernes, equipos de la Policía Científica y de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza trabajan para determinar el origen de la extremidad encontrada. Su labor se centra en establecer si corresponde a un hombre o una mujer, cómo y cuándo se separó del cuerpo, el tiempo que pudo haber permanecido en el mar y, sobre todo, si puede vincularse con otros casos abiertos. Los resultados de las pruebas de ADN serán determinantes para avanzar en la investigación.