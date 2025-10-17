Rescatan a una anciana encerrada por su hijo entre cadáveres y excrementos de animales en Bilbao

Rodeada de excrementos, basura y cadáveres de animales. Así se ha encontrado la Ertzaintza a una anciana de 84 años encerrada en su vivienda en Bilbao. La mujer ha sido localizada y rescatada por la Policía autonómica en su caserío tras permanecer encerrada en una habitación en condiciones de extrema insalubridad.

La intervención tuvo lugar el pasado martes 14 de octubre después de que una vecina alertara a los agentes por la ausencia prolongada de la anciana y el mal estado visible del inmueble, situado en una zona rural de la subida al monte Pagasarri, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad a la agencia Europa Press.

La mujer ha sido hallada con un grave deterioro físico y psíquico y ha sido trasladada al Hospital de Basurto, donde ahora permanece ingresada. La Policía vasca mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y ha iniciado la búsqueda del hijo de la víctima, un hombre de 60 años con antecedentes penales, como detención ilegal, abandono de familiar y maltrato animal, según ha publicado el diario El Correo, que cita fuentes próximas al caso.

Avisó una vecina

La actuación policial se inició tras el aviso de una vecina que llevaba meses sin ver a la anciana y temía que algo pudiera haberle ocurrido. Los agentes de la Ertzaintza se desplazaron al caserío y, al no obtener respuesta al llamar, comenzaron a escuchar gritos procedentes del interior. Una mujer mayor pedía ayuda y aseguraba que no podía levantarse.

Ante la sospecha de que su vida corría peligro, los agentes forzaron la entrada y encontraron el interior de la vivienda en un estado de abandono extremo. El suelo estaba cubierto de restos de basura, excrementos y cadáveres de animales –gatos y pájaros– lo que dificultaba el acceso a las distintas estancias. En el interior convivían también hasta doce perros en mal estado, con heridas visibles y signos de desnutrición.

Encerrada y abandonada

Según la información publicada por El Correo, la puerta de la habitación donde se encontraba la anciana estaba atada con una cuerda, lo que impedía que pudiera salir por sí misma. Cuando los agentes lograron cortar el amarre y acceder, la hallaron postrada sobre un colchón, rodeada de muebles caídos y residuos, sin posibilidad de moverse.

Los servicios sanitarios de Osakidetza acudieron al lugar tras el aviso de los agentes y procedieron a su traslado urgente al Hospital de Basurto. La mujer presentaba úlceras en el cuerpo y síntomas compatibles con un estado prolongado de abandono, además de indicios de desorientación mental.

Buscan al hijo

Por el momento, el presunto responsable de la situación se encuentra en paradero desconocido. El hombre acumula antecedentes por distintos episodios violentos y llegó a ser juzgado por el homicidio de un joven en el monte Pagasarri en 1996, aunque fue absuelto por falta de pruebas. También ha sido investigado por otros hechos, como un intento de homicidio en 2021 tras agredir a un joven con un hacha.

Los agentes sospechan que el hombre huyó del lugar antes de la llegada de la Policía, por lo que se ha emitido una orden de búsqueda. Parte de los animales encontrados en el caserío fueron trasladados por los servicios municipales a dependencias de protección animal.

Intervención de los servicios sociales

El Ayuntamiento de Bilbao ha confirmado que los servicios sociales municipales ya habían abierto un expediente relacionado con la situación de la mujer y tenían prevista una cita próxima. Tras el rescate, personal técnico del consistorio se desplazó al domicilio para coordinar la asistencia a la víctima y su atención hospitalaria. Una vez que reciba el alta médica, la mujer será derivada a una residencia de mayores.