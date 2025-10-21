Un asesino en serie con tres crímenes se instala en una aldea de Orense y desata el pánico entre los vecinos

La tranquilidad de San Pedro de Berredo, una pequeña aldea del municipio orensano de La Bola, se ha visto alterada tras conocerse que uno de sus nuevos vecinos, Antonio Gali Balaguer, de 75 años, es un asesino en serie que cometió tres crímenes y varias agresiones sexuales. El caso ha sido abordado en el programa En casa de Herrero, de esRadio presentado por Luis Herrero.

La periodista Lorena López Lobo ha explicado la historia de Gali Balaguer, quien llegó a la aldea el pasado mes de febrero y se instaló en una vivienda semiderruida que alquiló por internet. Los vecinos, que apenas suman una veintena, lo recibieron con amabilidad y llegaron incluso a ayudarle con reparaciones en la casa y el coche. Sin embargo, en junio los servicios sociales informaron a la alcaldesa, Teresa Barge, de la verdadera identidad del anciano: un hombre con tres asesinatos y varios delitos sexuales en su historial.

"No podemos estar cómodos ni tranquilos. Es una situación rarísima y preocupante", ha admitido la alcaldesa, que recordó que, aunque ha cumplido su condena y es un ciudadano libre, los estudios alertan de un alto riesgo de reincidencia en casos de este tipo.

Los crímenes de Antonio Gali Balaguer

Yolanda Gómez, periodista de Aragón TV, ha repasado la trayectoria criminal de Gali Balaguer en el programa, a quien comenzó a investigar hace años mientras realizaba un reportaje sobre sucesos en Aragón. El primer crimen que se le atribuye ocurrió en 1984, cuando abusó y asesinó a la niña de 11 años María Victoria Cubillana en el barrio zaragozano de la Cartuja Baja.

La investigación se resolvió gracias a un detalle fortuito: un guardia civil que inspeccionó la casa del sospechoso contrajo pulgas, lo que permitió relacionar el domicilio con la víctima, que también había regresado con picaduras. A partir de ahí se descubrió que Gali Balaguer utilizaba una identidad falsa, la de José Luis Laguna Valiente, y que contaba con antecedentes por abusos a menores en Teruel, Calanda y Alcañiz.

Durante el interrogatorio, el propio Gali Balaguer confesó otro asesinato anterior, el del verdadero José Luis Laguna Valiente, marido de su pareja, Ángela, al que mató a hachazos en la localidad zaragozana de La Zaida y enterró en su vivienda. Dos años después, encontraron el cuerpo.

Tras pasar casi dos décadas en prisión por estos crímenes, el asesino salió en libertad y se trasladó a Portugal, donde fue detenido por tráfico de drogas. Más tarde regresó a Galicia y fue acusado de intentar asesinar a una prostituta en Ourense, un caso por el que fue absuelto por falta de pruebas, aunque los investigadores lo vincularon con otro asesinato similar, el de Aurora da Silva Pereira, cometido meses antes.

Una víctima que rompe el silencio

Miguel Cubillana, hermano de la niña asesinada por Antonio Gali Balaguer en 1984, ha explicado en el programa que él también sufrió abusos por parte del criminal. "Sí, hay más niños del pueblo", ha reconocido. "Fuimos engañados porque antes la educación no era igual que ahora. Una persona mayor, el padre de una compañera... no ibas a sospechar qué te iba a pasar".

Miguel ha relatado que Gali Balaguer los llamaba para ayudarle en su trabajo: "Nos engañó la primera vez con el tema de que le teníamos que ayudar, y nosotros accedimos", ha contado. "Estuvo abusando de nosotros unas cinco o seis veces", ha declarado en esRadio.

El hermano de la víctima ha explicado también por qué tardó tantos años en hablar: "No quería afrontar una cosa tan trágica. Me mandaron con mis tíos para que no viera lo que estaba pasando. Luego, cuando volví, mis padres actuaban como si no hubiera pasado nada, pero yo veía que no, que la cosa no estaba bien".

Sobre su decisión de romper el silencio, Miguel ha explicado que decidió hablar después de conocer el nuevo crimen cometido por Gali Balaguer años más tarde. Fue entonces cuando, contactado por un medio de comunicación, reveló que él también había sido víctima de abusos. "Lo que quería es que la gente lo conociera, que no se le tenga miedo, pero que sepan quién es. De esa manera creo que puedo salvar una vida".

Por su parte, Yolanda Gómez ha asegurado que seguirá investigando el caso: "He establecido un vínculo con la familia Cubillana y no pienso abandonar esta historia. La valentía de Miguel merece que se sepa la verdad".