¿Quién es Dahbia Benkired, la joven argelina que violó, torturó y mató a la pequeña Lola en París?

Dahbia Benkired fue detenida el 15 de octubre de 2022 en París por su participación en el asesinato de Lola Daviet. El cadáver de la menor —de 12 años— había sido encontrado el día antes por un indigente en el interior de un gran baúl negro que había sido abandonado en los alrededores del edificio en el que la víctima vivía con su familia.

Cuando la niña volvió del colegio, se topó con Benkired en el portal. El encuentro fue grabado por las cámaras de seguridad del inmueble. En las grabaciones, se aprecia con claridad que la pequeña se siente incómoda cuando la desconocida se dirige a ella. La mujer —de 24 años, en el momento de los hechos— lleva a Lola al piso de su hermana, que también vivía en el edificio.

Según han revelado los informes forenses y ha quedado patente durante el juicio —que se celebra estos días en el Tribunal de lo Penal de París— Benkired acabó con la vida de Lola Daviet con una crueldad inexplicable. La violó vaginal y analmente, le asestó cortes por todo el cuerpo —concretamente 38, especialmente en la espalda y el cuello— y la asfixió.

La patóloga ha destacado en la sesión de este lunes el "sufrimiento físico, psicológico y moral" que padeció la pequeña como consecuencia de la forma en la que murió. "La dificultad respiratoria es especialmente angustiosa", ha aseverado. La propia acusada ha reconocido que lo que hizo "fue horrible".

Los propios investigadores no terminan de entender los motivos por los que Dahbia se ensañó de esa manera con la niña y tachan el crimen de "irracional". Desde que se registraron los hechos, han circulado teorías de todo tipo. Una de ellas apuntaba a un ritual satánico. Por un lado porque pintó en la planta de los pies de la víctima los números "0" y "1" en color rojo.

Por otra parte, debido a que se filtraron algunos detalles de la investigación —como que la acusada realizó búsquedas en internet relacionadas con brujería y sacrificios humanos— y también de los interrogatorios —en los que Dahbia dijo cosas como que bebió sangre de Lola, aunque lo ha negado en las primeras sesiones del juicio—.

La problemática de la familia

"Es la mala semilla de la familia", en palabras de la hermana de Dahbia que vivía en el mismo edificio que la familia Daviet. Friha Benkired —que fue arrestada en un primer momento y exonerada después— explicó tras el crimen de Lola que ella "siempre causa problemas". Ya causaba "mucha preocupación a sus padres" cuando vivían, argumentó.

Según publicó Le Parisien, Friha —dos años mayor que Dahbia, a la que llamaban 'Dina'— se fue a vivir a París en 2016. Para entonces, sus dos hermanas ya residían en la capital gala con su madre. La mujer padecía cáncer, enfermedad de la que murió. Ella subarrendó un estudio en la finca en la que el matrimonio Daviet vivía y llevaba la conserjería.

Una vida complicada

Dahbia no habría tenido una vida fácil. O al menos eso dijo a los investigadores encargados del caso del crimen de Lola Daviet. Ella aseguró que sus tías, a las que fue entregada cuando su madre se marchó a Francia y su padre fue encarcelado en Italia, eran prostitutas y la obligaban a manosear a hombres en la vivienda y en un bosque cercano.

Además, habría afirmado, ellas la obligaban a presenciar sexo explícito y ver películas pornográficas. También hizo referencia a haber sido violada en otra ocasión.

Nacida en Argel, llegó a Francia en 2014 con un visado de estudiante. Dos meses antes del crimen de Lola llegó a ser detenida en el aeropuerto por no tener permiso de residencia, pero fue puesta en libertad —al no tener antecedentes penales— bajo el compromiso de abandonar el país en los 30 días siguientes.

Intentos de suicidio de las hermanas

Katiba, la otra hermana de Dahbia, habría confirmado ante los investigadores la complicada vida que tuvieron de niñas. Según el relato que ofreció a los agentes—y que ha sido leído en la sesión del juicio celebrada este martes— su padre las golpeaba y "las tres (hermanas) intentamos suicidarnos".

"No tuvimos una infancia fácil", aseveró. "Sobre todo con nuestras tías, que venían a casa con hombres", añadió. "No podíamos ver, pero lo oíamos todo", señaló Katiba. No obstante, también advirtió que en otros detalles "es complicado" saber si Dahbia dice la verdad, ya que miente de forma habitual.