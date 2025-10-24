Escándalo en la Policía: cobraban hasta 15.000 euros por pasaportes fraudulentos en Alcalá

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Henares a dos agentes del cuerpo por realizar pasaportes a personas que no cumplían con los requisitos exigidos a cambio de contraprestaciones económicas que alcanzaban los 15.000 euros. Los arrestados, que desempeñaban sus funciones en la Comisaría alcalaína, pasaron este jueves a disposición judicial, quedando posteriormente en libertad en calidad de investigados. Según ha adelantado el diario La Razón, ambos policías ocupaban labores de informática y tarjetas de identificación de extranjeros, por lo que tenían acceso a realizar este tipo de documentos sin, en principio, levantar sospechas. Aun está por determinar la cantidad de pasaportes falsos que pudieron llegar a hacer estos funcionarios de los que se sospecha que son pareja.

¿Otro cómplice?

La investigación continúa abierta ya que desde Asuntos Internos apuntan a la posibilidad de un tercer compinche. Se trataría de una persona que les habría conseguido clientes. Los posibles delitos imputados implican la pertenencia a organización criminal, siendo este un crimen de gravedad penado en su horquilla máxima con prisión de 4 a 8 años.