La 'broma' de dos menores que casi acaba en tragedia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos menores de edad por lanzar varias piedras a una carretera cercana a Villarrodrigo de la Vega y ocasionar daños de consideración a un vehículo que circulaba por esa vía.

Estos hechos, que se produjeron hace escasos días, provocaron un accidente a un vehículo que circulaba correctamente y que no pudo evitar colisionar con esos obstáculos presentes en la carretera, rompiendo el cárter y derramando gran cantidad de aceite en la vía.

Una patrulla de Tráfico acudió al lugar, auxiliando al ocupante, señalizando el lugar del accidente y retirando las piedras para evitar posibles nuevos accidentes. Desde la Guardia Civil de Palencia recuerdan que este tipo de hechos, así como modificar la señalización o verter líquidos peligrosos pueden suponer un delito contra la seguridad vial al generar un grave riesgo para la circulación.