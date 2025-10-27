Una jubilada muere tras ser atacada y pisoteada por una manada de vacas

Rebecca Jane Hitchings, de 59 años, murió el 16 de octubre tras ser embestida por varias vacas mientras paseaba a su perro en una zona de pasto abierto del Parque Nacional de Exmoor, en Somerset (Inglaterra), según informó la BBC a partir de la investigación judicial.

La mujer, vecina de Woodcombe y natural de Exeter, fue encontrada con heridas graves y trasladada en helicóptero al hospital Derriford, en Plymouth. Allí falleció poco después, de acuerdo con medios locales.

El forense jefe de Devon, Plymouth y Torbay, Philip Spinney, declaró durante la vista preliminar celebrada en Devon que la causa del fallecimiento fue un "traumatismo contundente que provocó un shock hemorrágico". La audiencia quedó aplazada y será remitida al forense de Somerset para su continuación.

Circunstancias del suceso

Los primeros indicios, citados por la prensa británica a partir de fuentes forenses, apuntan a que los animales pudieron reaccionar de forma defensiva al percibir al perro como una amenaza para sus crías. Por el momento no se ha aclarado qué ocurrió con el animal tras el ataque.

Residentes de Woodcombe expresaron su consternación por el suceso. Un amigo de la familia señaló a medios locales que Rebecca Jane Hitchings "era muy cuidadosa y conocía bien los caminos de Exmoor".

Las autoridades de Somerset recordaron, según la prensa regional, la necesidad de mantener la distancia con el ganado y de llevar a los perros sujetos con correa o soltarlos si el rebaño muestra agresividad, medida recomendada para evitar que los animales se sientan amenazados.