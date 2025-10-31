Muere asfixiado tras quedar atrapado en el spa de un hotel durante un incendio

El empresario británico Anthony Barnes, de 48 años, murió asfixiado tras quedar atrapado en el spa del hotel Jaal Riad, un resort de cinco estrellas en Marrakech. El incendio, originado por una pequeña explosión, se propagó en cuestión de minutos y convirtió una estancia de descanso en una tragedia.

Barnes, director y cofundador de la empresa de contratación The ONE Group, con sede en Peterborough, había viajado a Marruecos junto a varios compañeros para disfrutar de una breve escapada laboral. El grupo llegó el 22 de marzo de 2023 y se instaló en el exclusivo Jaal Riad Resort, un complejo solo para adultos con piscinas, restaurantes y un área de spa.

A las tres de la tarde, Barnes reservó un masaje en el spa y dejó a sus colegas junto a la piscina. Una hora después, varios empleados del hotel salieron corriendo hacia el edificio mientras un humo espeso y acre comenzaba a salir por el techo abovedado. "Vimos a un hombre en el tejado desenroscando paneles para permitir que el humo escapara", relató uno de los testigos citados por la forense Caroline Jones, responsable de la investigación en el Reino Unido.

Humo y confusión

Cuando los compañeros del empresario intentaron localizarlo, descubrieron que una densa nube negra salía también por una puerta trasera. Los trabajadores del spa aseguraron haber oído "el sonido de una pequeña explosión seguido de un brote de llamas" y afirmaron que intentaron apagar el fuego, aunque la falta de visibilidad y la intensidad del humo les obligaron a huir.

Los bomberos llegaron unos veinte minutos después, pero, según la forense, "tuvieron dificultades para acceder y no parecían contar con el equipo de respiración adecuado". Alrededor de las cinco y media de la tarde, los servicios de emergencia sacaron una camilla del edificio. Los compañeros de Barnes lo reconocieron enseguida. "No se movía", declararon. Fue declarado muerto en el lugar.

Conclusiones del informe

Una primera autopsia en Marruecos apuntó a intoxicación por monóxido de carbono, pero una segunda, realizada tras la repatriación del cuerpo, determinó que la causa fue inhalación de humo agravada por una enfermedad coronaria subyacente y no diagnosticada. "El hecho de que Anthony padeciera una enfermedad coronaria pudo haber sido clínicamente significativo en un ambiente con bajo nivel de oxígeno", explicó Jones durante la lectura del informe.

El documento, publicado esta semana en el Reino Unido, descarta cualquier indicio de que el incendio fuese intencionado y concluye que la muerte del empresario, residente en Maxey (Peterborough), fue accidental. En el siniestro también falleció un trabajador del hotel, cuya identidad no ha sido revelada.