'Crónica negra' con Alfonso Egea: las claves del robo de Iker Casillas

La Policía Nacional ha detenido a la empleada de hogar de Iker Casillas y a su marido por el robo de cinco relojes de alta gama del domicilio del exfutbolista, valorados en unos 200.000 euros. Ambos –ella, niñera de los hijos del exguardameta desde 2019, y él, portero en una urbanización cercana a La Finca– fueron arrestados en el marco de la denominada "Operación Santo", después de que Casillas denunciara la desaparición de sus piezas el pasado 16 de octubre.

El robo se habría cometido mediante el método del "cambiazo": los relojes auténticos eran sustituidos por imitaciones cuidadosamente escogidas. Según fuentes policiales, la pareja actuó durante meses aprovechando la confianza del exjugador. Casillas detectó el engaño al revisar el inventario de su colección y comprobar que algunas piezas carecían de las inscripciones de autenticidad. "Más allá del valor económico, estos relojes tenían un gran valor sentimental", ha expresado el propio deportista.

El marido de la empleada, identificado como Carlos, ha reconocido la autoría en declaraciones al programa El Tiempo Justo, de Telecinco, donde afirmó que fue un robo planificado y exculpó a su mujer. Aseguró haber vendido dos de los relojes, uno completo y otro por piezas, obteniendo unos 26.000 euros. Según dijo, lo hizo "desesperado, para pagar deudas", y que "aprendió todo sobre relojes en YouTube".

"Este golpe no tiene nada de improvisado"

Sin embargo, el periodista de sucesos Alfonso Egea apunta en el programa En casa de Herrero, de esRadio, a un trasfondo más complejo. "Este golpe no tiene nada de improvisado. Lleva preparándose desde antes del verano. Cuando Lilian ve la copia del catálogo de relojes, él lo sabe, consiguen las réplicas y aprenden a desmontar. Esto no es la desesperación de quien roba por necesidad: es otra cosa", explica.

La investigación la lleva la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que sospecha que el caso podría implicar a más personas. "La unidad tiene la seria sospecha de que esto no acaba en el conserje y en su mujer. Desconfían de esa rápida confesión. El robo de relojes de lujo no está al alcance de cualquiera: desmontar un Rolex de oro y sustituirlo por una réplica requiere conocimientos que no se aprenden en YouTube", señala Egea.

El periodista también revela que las detenciones se precipitaron al detectarse que la pareja tenía previsto abandonar el país: "Habían comprado billetes para viajar a Paraguay, país de origen de ella. Y, según parece, era un billete de ida. Cuando el pájaro se te va a escapar, es cuando lo tienes que detener".

Ambos detenidos han quedado en libertad con cargos y medidas cautelares tras declarar ante el juez. La policía ha recuperado dos de los relojes sustraídos y continúa investigando el paradero de las tres piezas restantes, así como la posible participación de terceras personas en el robo.

"Operación Santo"

Egea recuerda además el origen del nombre de la operación: "‘El Santo’ fue el apodo con el que Manolo Lama bautizó a Casillas durante una Eurocopa, por sus paradas decisivas. Por eso la policía ha llamado así a esta investigación".

Por el momento, la "Operación Santo" continúa abierta y se centra ahora en rastrear la venta de las piezas restantes y determinar si detrás del robo hay una red especializada en relojes de lujo.