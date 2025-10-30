Detenidas cinco personas más por el robo de joyas del Louvre, que siguen sin aparecer

Este miércoles han sido detenidos cinco nuevos sospechosos en la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre. Entre ellos se encontraría uno de los posibles cuatro ladrones del comando que llevaron a cabo el golpe, según ha declarado la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL y que ha recogido EFE. Según la fiscal, el ADN de uno de los sospechosos le vincula con el robo en el museo.

De igual manera, la fiscal ha señalado que los cuatros detenidos el miércoles "pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo", según EFE.

Los cinco detenidos de este miércoles fueron arrestados de manera simultánea en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad aunque el botín, que ha estimado el Louvre en unos 88 millones de euros, aún no ha sido encontrado.

Desde RTL han señalado que en el robo los ladrones sustrajeron una diadema adornada con casi 2.000 diamantes que perteneció a la emperatriz Eugenia y el collar del conjunto de zafiros que perteneció a María Amelia, la última reina de Francia.

Dos detenidos más el fin de semana

De igual manera, las detenciones de este miércoles han coincidido con la imputación formal de los dos detenidos el pasado fin de semana, los cuales habían reconocido "parcialmente" su participación en el golpe, por el juez instructor por "robo organizado y conspiración para delinquir" y su ingreso en prisión preventiva, según la Fiscalía de París.

Se sospecha que estos dos hombres fueron los que accedieron a la Galería de Apolo para proceder al robo de las joyas, según Beccuau. De igual manera, la fiscal ha señalado que los dos arrestados contaban con antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado.

Uno de los detenidos se trata de un hombre de nacionalidad argelina que se encontraba en Francia desde el año 2010 y sobre las 20:00 del domingo fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando trataba de volver a su país, según EFE. El segundo hombre fue detenido 40 minutos más tarde cerca de su domicilio de Aubervilliers, en las afueras de París.

La fiscal Beccuau ha señalado este miércoles que, aunque los investigadores conocen la participación de cuatro perpetradores, aun no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor. No obstante, Beccuau ha precisado que "nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo".