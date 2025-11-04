Un incendio devora la cúpula de madera de un restaurante de los hermanos Roca en Gerona

Un gran incendio ha destruido parte del Mas Marroch, uno de los establecimientos de los triestrellados hermanos Roca donde se celebran toda clase de banquetes y actos sociales. El fuego ha arrasado la cúpula del local, una construcción de madera de 26 metros de diámetro y diez de altura. Las llamas han afectado también a la cocina y los almacenes. No ha habido heridos.

Los bomberos recibieron el aviso poco antes de las cinco de la madrugada y el incendio se ha dado por controlado a las siete de la mañana, aunque los bomberos han trabajado hasta el mediodía dada la acumulación de material inflamable en las instalaciones afectadas y el riesgo de reactivación.

El Mas Marroch es un espacio singular en la localidad gerundense de Vilablareix. El establecimiento está en medio de una zona boscosa, lo que ha entrañado más dificultades en las tareas de extinción.

Durante algunos años el Mas Marroch fue utilizado por la Fundación Princesa de Gerona para la entrega de sus premios, hasta que hace tres años la gala regresó a Barcelona. También ha sido contratado por la Guía Michelin para eventos relacionados con la adjudicación de sus estrellas. La colaboración de los hermanos Roca con la Casa Real les costó la típica campaña de insultos e incitaciones al boicot por parte del separatismo.

Josep Roca ha proporcionado en su cuenta de Instagram imágenes del incendio y ha explicado que "Mossos y bomberos han actuado con celeridad, eficacia y cuidado. ¡Gracias! No eran fuegos artificiales. Cañas y botellas de vino con gas endógeno explotando y generando tristeza, desesperación y resignación. Impotencia y alivio por no haber sufrido ninguna desgracia humana. Sólo tangibles inflamables", explica Josep Roca, el sumiller de la familia.

En el texto también da cuenta de la pretensión de reconstruir la edificación y continuar con el proyecto gastronómico en ese lugar. También ha explicado en declaraciones a los medios que de momento se ignora la causa del incendio y que las instalaciones llevaban dos días sin uso.