Un menor de 13 años apuñala a otro en un instituto de Granada: "Hasta hace dos días eran amigos"

Un alumno de 12 años ha resultado herido este martes tras ser apuñalado por otro menor, de 13, en el instituto de Albuñol, en la costa de Granada. El menor ha sido trasladado al Hospital Santa Ana de Motril con tres heridas punzantes en el hombro y se encuentra estable y fuera de peligro, según han informado fuentes de la Junta de Andalucía y de la Subdelegación del Gobierno en Granada, citadas por Europa Press.

Aviso a primera hora

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso a las 8:20 horas, cuando el 061 ha alertado de que un alumno había sido herido con un cuchillo dentro del centro educativo. El 112 ha trasladado la información a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, cuyos agentes se han desplazado hasta el lugar. El menor ha sido evacuado consciente por los servicios sanitarios, según ha confirmado el propio servicio de emergencias.

En declaraciones remitidas a los medios, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha explicado que el menor presenta "tres heridas punzantes en el hombro" y ha precisado que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso. Según las fuentes consultadas por Europa Press, los primeros indicios apuntan a una agresión entre compañeros por motivos que todavía se desconocen.

Respuesta del centro

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo Mena, ha señalado en declaraciones recogidas por 20 Minutos que "ha sido un profesor el que ha separado a los alumnos. El centro ha actuado con rapidez trasladando al hospital al herido, que estaba consciente cuando ha sido evacuado". La consejera ha añadido que el centro "ha actuado conforme al protocolo estipulado" y ha valorado las medidas disciplinarias adoptadas.

El menor agresor, inimputable por no haber cumplido los 14 años, ha sido expulsado durante 29 días por "comportamiento muy grave". Además, se ha activado el protocolo de acoso escolar y la Inspección Educativa ha abierto una investigación.

Castillo Mena ha explicado que "hasta hace dos días esos niños eran amigos" y ha indicado que se está tratando de esclarecer qué ha motivado la agresión.