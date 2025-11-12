Una asistenta de 32 años recibe un disparo en la cabeza al entrar a limpiar en la casa equivocada

La Policía de Whitestown, en el estado de Indiana (Estados Unidos), investiga la muerte de María Florinda Ríos Pérez, una mujer guatemalteca de 32 años residente en Indianápolis, que fue alcanzada por un disparo el pasado 5 de noviembre cuando intentó entrar por error en una vivienda del municipio.

Ríos Pérez y su marido, Mauricio Velázquez, trabajaban en la limpieza de casas. Según el Departamento de Policía de Whitestown, la pareja llegó a primera hora de la mañana a una vivienda que creían que era la que debían limpiar. Al intentar abrir la puerta con las llaves que les habían proporcionado sus clientes, un disparo atravesó la puerta y alcanzó a la mujer en la cabeza.

Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una posible entrada en una casa. Cuando llegaron, encontraron a Ríos Pérez sin vida en el porche. Su marido estaba junto a ella.

La autopsia confirma la causa de la muerte

La Oficina del Forense del condado de Boone determinó que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza. El informe clasificó la muerte como homicidio, aunque la policía aclaró que esta designación "es una clasificación médica que indica que un ser humano causó la muerte de otro" y que "no implica intención criminal ni culpabilidad legal".

El caso ha sido remitido a la Fiscalía del condado de Boone para su revisión. El fiscal Kent Eastwood declaró al diario The Indianapolis Star que se trata de "un caso complejo", debido a cómo está redactado el concepto de defensa propia en la legislación estatal. Las leyes de Indiana permiten el uso de fuerza razonable, incluso letal, para protegerse o repeler una intrusión.

La Policía de Whitestown señaló que el caso "es complejo, delicado y en constante evolución" y que divulgar más información sería "inapropiado y potencialmente peligroso". Por el momento no se ha identificado al autor del disparo ni se ha informado de detenciones.

Testimonios de la familia

El hermano de la víctima, Rudy Ríos Pérez, declaró al The New York Times que la pareja acudía a limpiar una propiedad en la que no había estado antes. "Intentaron abrir sin éxito la puerta principal con las llaves que les habían proporcionado sus clientes", señaló. "Fue entonces cuando se produjo el disparo que atravesó la puerta y alcanzó a mi hermana". La familia descubrió posteriormente que la vivienda correcta se encontraba justo detrás.

La Fiscalía de Boone deberá determinar si el disparo que causó la muerte de María Florinda Ríos Pérez se enmarca en un supuesto de defensa propia o si constituye un uso indebido de la fuerza letal.