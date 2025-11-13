Detenido un hombre español en Portugal por agredir y dejar embarazada a su sobrina de 11 años

La Policía Judiciaria portuguesa ha detenido en la localidad fronteriza de Chaves a un vecino de Verín, Orense, de 56 años, que tenía una orden orden europea de detención emitida por las autoridades españolas. El hombre arrestado está siendo investigado por agredir sexualmente a su sobrina de 11 años, quien habría quedado embarazada como consecuencia de los abusos. Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la víctima y su tío se encontraban a solas.

Según fuentes policiales portuguesas, el arresto se produjo el 6 de noviembre, en el marco de una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad de Portugal y España. El sospechoso había huido al país vecino tras conocer que se había presentado una denuncia por los hechos en Galicia.

La Policía Judiciaria, a través del Departamento de Investigación Criminal de Vila Real, localizó al hombre en Chaves, a unos 30 kilómetros de Verín, donde fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales lusas.

Prisión provisional en Portugal

Tras su arresto, el detenido fue presentado ante un tribunal portugués, que ordenó su ingreso en prisión provisional mientras se tramita su entrega a España. La medida se adoptó en cumplimiento de la orden europea de detención emitida por el juzgado gallego que instruye el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha informado de que la entrega a las autoridades españolas todavía no se ha producido. Aunque el caso está siendo instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Verín, por el momento no se ha determinado qué órgano judicial asumirá la comparecencia inicial del detenido una vez sea trasladado.

La colaboración entre las fuerzas policiales de ambos países ha permitido localizar al sospechoso en pocos días, una vez confirmada su salida de territorio español.

Las autoridades han señalado que la investigación continúa abierta y que se mantiene reserva sobre los detalles del caso debido a la edad de la víctima.