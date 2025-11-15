La Audiencia Provincial de Guadalajara ha comenzado a juzgar esta semana el triple crimen de Chiloeches, un brutal asalto ocurrido la madrugada del 13 de abril de 2024 que terminó con la vida de un matrimonio y su hija de 22 años. El único superviviente, Yerai, hijo de la pareja, ha relatado ante el jurado popular cómo escapó por la ventana al escuchar los gritos de sus familiares mientras el chalet familiar ardía.

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable para el autor material, Fernando, de 29 años, y cinco años de cárcel para sus dos presuntos cómplices: David, el conductor, y Cristian, exnovio de la joven asesinada, señalado como ideólogo del robo.

Durante su declaración, Yerai explicó la conflictiva relación entre su hermana Laura y Cristian, quien incumplía una orden de alejamiento vigente y seguía acudiendo a la vivienda familiar. Según el Ministerio Público, la joven le habría contado la existencia de dinero y relojes en el chalet, lo que llevó a Cristian a plantear el robo en febrero de 2024. Él habría facilitado a Fernando detalles clave de la casa, entre ellos qué puerta quedaba abierta habitualmente y dónde se guardaban los objetos de valor. En la fase de instrucción, Cristian negó haber planificado el asalto.

Aquella noche, Fernando intentó que un primer conocido, Alejandro, le llevara hasta la urbanización. Tras su negativa, recurrió a David, quien sí accedió a conducirle, aunque según su declaración jamás entró en la vivienda ni participó en el ataque.

Matanza en la madrugada

Según la Fiscalía, alrededor de las tres de la mañana Fernando saltó la valla del chalet armado con una navaja y una bayoneta de 40 centímetros. Subió al dormitorio principal, buscó joyas y fue sorprendido por el padre de familia, Ángel, a quien atacó con una violencia extrema. Después apuñaló a la madre, Elvira, y a la hija, Laura, a quien sorprendió intentando huir escaleras abajo.

El autor del crimen trató además de entrar en la habitación de Yerai. El joven logró esconderse tras la puerta y escapó por la ventana cuando el agresor abandonó la estancia, alertando a emergencias. Al regresar, vio cómo el chalet ardía con sus familiares en el interior: Fernando había prendido fuego para borrar huellas.

Tras huir a pie y cambiarse de ropa en la vivienda de su abuela, el acusado se desplazó con su novia a un hostal en Daganzo, Madrid, donde fue detenido al día siguiente. La Guardia Civil encontró parte del botín y la navaja oculta bajo la almohada.

El análisis de Alfonso Egea

Alfonso Egea, periodista especializado en sucesos, asegura en el programa En casa de Herrero, de esRadio, que la causa presenta tres perfiles muy diferenciados ante el jurado. Sobre Fernando, considera que "argumentar un estado de drogadicción como atenuante es muy complicado, porque lamentablemente era su estado natural". A juicio del experto, la brutalidad del ataque y el hecho de que acudiera armado "con el instrumental necesario para acabar con la vida de quien estuviera en la casa" refuerzan la calificación de asesinato.

Egea destaca además la desproporción de fuerza necesaria para doblegar al padre: "Era experto en artes marciales y tenía cinturón negro de taekwondo; por eso fue necesario apuñalarle 29 veces". Para el periodista, el acusado era plenamente consciente de que podía encontrarse con resistencia, lo que reforzaría la tesis de la Fiscalía sobre la alevosía.

Sobre Cristian, el exnovio de la víctima, Egea advierte que ahí reside "el verdadero debate del jurado". Recuerda que él proporcionó la información sobre la casa "al peor de todos", en referencia a Fernando, y señala que en el juicio deberá valorarse hasta qué punto asumía que la violencia podía desencadenarse.

En cuanto a David, el conductor, considera que su situación es distinta: "Fue él quien condujo a la detención de Fernando, mostrando colaboración inmediata. No descartaría incluso una absolución".

Egea también llama la atención sobre la presencia de la novia del autor en el hostal donde fue detenido: "Asegura que no sabía nada de lo ocurrido, pero estaba durmiendo con él mientras el arma homicida estaba debajo de la almohada. Es un cabo que queda suelto".

Prisión permanente revisable en juego

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable para Fernando por los tres asesinatos, además de las penas de cinco años para Cristian y David como cooperadores necesarios de un robo en vivienda habitada. La defensa de Fernando reconoce los hechos, pero sostiene que actuó bajo los efectos de las drogas.

De los tres acusados, solo Fernando permanece en prisión provisional. Los otros dos están en libertad con cargos y serán escuchados por el jurado en los próximos días.