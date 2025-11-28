Una niña de 9 años revela tras una charla en un colegio de Palma que su tío la violaba

La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un hombre —de unos treinta años—investigado por una presunta agresión sexual a su sobrina de 9 años , según adelantó el diario Última Hora y confirmaron posteriormente fuentes policiales a Europa Press. El detenido fue interceptado el miércoles por la tarde y continúa bajo custodia a la espera de ser puesto a disposición judicial.

La menor, que convivía en el mismo domicilio que el sospechoso, decidió contar lo que estaba ocurriendo tras asistir a una charla organizada en su colegio. Según la información recabada por la policía y publicada por Última Hora, la víctima explicó al profesorado que llevaba aproximadamente cuatro años siendo agredida sexualmente.

El equipo docente activó inmediatamente el protocolo previsto para estos casos e informó tanto a la familia como a las autoridades. La madre presentó una denuncia ante el juzgado de guardia y ante la Policía Nacional. La menor fue trasladada al hospital de Son Espases, donde se le practicaron las pruebas médicas pertinentes.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Los agentes tomaron declaración a la menor y a su madre, y continúan recabando testimonios de personas del entorno familiar con el fin de esclarecer por completo lo sucedido.

Tras identificar al sospechoso, los investigadores procedieron a su arresto como presunto autor de un delito de agresión sexual. Las fuentes consultadas por Europa Press señalan que los abusos podrían haberse producido en el domicilio familiar que compartían víctima y detenido. Está previsto que el hombre sea puesto a disposición judicial a lo largo de este viernes.