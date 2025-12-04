Golpe policial a una red que explotaba a 300 inmigrantes nepalíes en Albacete y Cuenca

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con apoyo de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Albacete y Cuenca, ha auxiliado a más de 300 extranjeros en situación irregular víctimas de una organización criminal que los utilizaba como mano de obra en fincas agrícolas.

La operación denominada "Franciskan-Everest" se ha saldado con once detenidos y otros dos investigados por varios delitos, entre ellos, favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra. Seis de los arrestados ya se encuentran en prisión y no se descartan nuevas detenciones.

La organización explotaba laboralmente a los inmigrantes en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. Se aprovechaban de inmigrantes irregulares, la mayoría de origen nepalí, que entraban con visados de turista hasta países del territorio Schengen, y, una vez en España, eran derivados a otras partes del territorio nacional.

Hacinados en condiciones deplorables

Para sus actividades criminales, la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete).

En esta localidad la organización proporcionaba alojamiento a los inmigrantes "hacinados en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad", según ha descrito la Guardia Civil.

Desde esta localidad desplazaban diariamente a los trabajadores hasta las distintas zonas agrícolas. Estos desplazamientos se hacían en furgonetas, de las que algunas circulaban sin reunir las debidas condiciones de seguridad. Consecuencia de ello, se produjeron diversos accidentes de circulación, entre los que consta la muerte de una persona de origen nepalí.

Tenían que pagar por trabajar

La organización imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo.

En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica.

En los registros se ha intervenido dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva y contabilidad paralela clandestina. También la policía se ha incautado de doce vehículos, dos de ellos de alta gama y ha procedido al bloqueo de varias cuentas bancarias que manejaba la organización criminal.

Auxilio a los inmigrantes

Al concluir la investigación, los agentes constataron que la explotación dejó a los inmigrantes en una especial situación de vulnerabilidad debido a la falta de arraigo y recursos económicos, por lo que los cuerpos de seguridad han trabajado para el restablecimiento social de los afectados con la colaboración de la Embajada de Nepal en España, mediadores culturales y asociaciones de ciudadanos nepalíes.

Por su parte, Cruz Roja Española ha proporcionado alimento y ropa de abrigo y ha gestionado, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el alojamiento alternativo de algunas de las víctimas cuya situación resultaba especialmente vulnerable. Además, Cruz Roja está estudiando vías que permitan la regularización de la situación legal de estas personas en España.

También colabora en la tarea la Subdelegación del Gobierno de España en Albacete. Ya se ha logrado reubicar a un buen número de los inmigrantes en otros lugares en los que estos contaban con cierto arraigo y se espera que paulatinamente se consiga normalizar la situación del resto.