Doble tragedia en Galicia: una mujer muere en un accidente y su marido minutos después al conocer la noticia

Una colisión frontal registrada en la noche de este miércoles en la carretera OU-1205, a la altura de Porqueirós, en el municipio orensano de Muíños, ha dejado dos fallecidos de una misma familia y ha conmocionado a la localidad. Primero perdió la vida una conductora de 51 años y, pocos minutos después, su marido falleció en el mismo lugar tras sufrir un paro cardíaco al conocer que su mujer había fallecido.

Según la información comunicada por el 112 Galicia y la Guardia Civil, el accidente se produjo alrededor de las 23.00 horas, cuando el Citroën Saxo en el que viajaba la mujer se salió de la vía e impactó frontalmente contra un Opel Combo mixto. El acompañante de la víctima, que resultó herido leve, fue quien alertó a los servicios de emergencia.

Positivo en la prueba de alcoholemia

El conductor del segundo vehículo dio positivo en la prueba de alcoholemia, con valores de 0,64 mg/l en la primera medición y 0,58 mg/l en la segunda, y fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) con lesiones leves. Por el momento, se investiga si pudo invadir el carril contrario.

El golpe dejó a la mujer atrapada en el interior del coche, lo que obligó a realizar tareas de excarcelación. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico, aunque los equipos no pudieron salvar su vida.

Pocos minutos después, mientras los agentes trabajaban en el punto kilométrico 5 de la OU-1205, llegó el marido de la fallecida al lugar del accidente, tras ser avisado de lo ocurrido. Al recibir la confirmación de la muerte de su esposa, sufrió una indisposición repentina que derivó en un paro cardíaco. Los sanitarios trataron de reanimarlo durante un largo periodo, pero finalmente acabó falleciendo.

La mujer –vecina de Requiás y que regresaba de su puesto de trabajo en una residencia– y su esposo, dejan un hijo. Por ahora, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil ha asumido las diligencias para esclarecer por completo las circunstancias del accidente.