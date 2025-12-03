Un operario de la A-7 muere atropellado por un camión que se ha dado a la fuga

Un trabajador de 48 años ha fallecido la madrugada de este martes tras ser atropellado por un camión cuyo conductor huyó del lugar en la autovía A-7, en el término municipal de Alginet, Valencia. El suceso se ha producido poco antes de las 4:30 horas, momento en el que varios avisos alertaron de que un operario de señalización había sido arrollado mientras desempeñaba tareas en la vía, según han confirmado la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.

Hasta el punto del accidente se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha conseguido estabilizar inicialmente al herido. El hombre ha sido trasladado de urgencia al Hospital La Fe de Valencia, donde finalmente ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones, tal y como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según recoge el diario Las Provincias, el trabajador realizaba labores de señalización cuando, por causas que se investigan, fue embestido por un camión cuyo conductor no solo no prestó auxilio, sino que abandonó el lugar inmediatamente después del impacto. La Guardia Civil de Tráfico ha asumido la investigación y mantiene activo un dispositivo para localizar al responsable.

¿Qué dice la ley?

El conductor implicado podría enfrentarse a penas de cárcel si se confirma su participación en el atropello y la posterior fuga. El abandono del lugar del accidente en siniestros con víctimas mortales o heridos está tipificado en el artículo 382 bis del Código Penal y establece penas de seis meses a cuatro años de prisión, además de la retirada del carné de conducir durante uno a cuatro años.

A ello se suman las consecuencias por la posible omisión del deber de socorro, que contempla penas de prisión adicionales –de tres meses a cuatro años–, multas económicas y nuevas retiradas del permiso de conducir. En caso de daños leves, huir del lugar supone una infracción grave sancionada con multa de 200 euros, aunque no exime de responsabilidad.

Además, la normativa establece que, aunque las aseguradoras deben cubrir los daños sufridos por las víctimas mediante la responsabilidad civil obligatoria, las compañías pueden reclamar posteriormente al conductor si este ha cometido un delito al huir o al no socorrer al afectado.

De momento, la Guardia Civil continúa buscando al camionero con el objetivo de esclarecer las circunstancias del atropello y depurar responsabilidades por la muerte del operario.