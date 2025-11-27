La Policía Municipal de Madrid ha pedido ayuda a la ciudadanía para localizar al conductor involucrado en un atropello ocurrido el pasado viernes en el distrito de Puente de Vallecas, que se dio a la fuga sin atender a la víctima herida.

🚨𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍 🚨 🔊Se solicita colaboración ciudadana para la localización del 𝘃𝗲𝗵𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝘁𝗿𝗼𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼 el 21/11/2025 sobre las 09:20 de la mañana en el cruce de la 📍C/Baltasar Santos con la C/ Puerto de Navacerrada en el distrito… pic.twitter.com/YyQN0Sc2iX — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) November 26, 2025

El accidente se produjo el pasado viernes 21 de noviembre, alrededor de las 09:20 horas de la mañana, en el cruce entre la calle Baltasar Santos y la calle Puerto de Navacerrada. La mujer atropellada cruzaba por un paso de peatones sin semáforo cuando fue alcanzada por un vehículo que continuó su camino sin detenerse. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió múltiples fracturas.

Una furgoneta pequeña de color blanco

Según el aviso difundido por la Policía Municipal a través de sus canales oficiales, se sospecha que el vehículo implicado podría ser una furgoneta pequeña de color blanco.

Los agentes llaman a la colaboración ciudadana para recopilar cualquier pista que permita identificar al conductor y esclarecer los hechos. Por ello, han pedido a las personas que puedan disponer de información útil que se pongan en contacto con la Comisaría de Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid mediante el teléfono 91 588 95 00.