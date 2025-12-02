Arrolla a un repartidor y conduce 3 kilómetros con la víctima en el capó

A las 12:30 horas del sábado, varios conductores alertaron al 112 de que una furgoneta circulaba por la incorporación a la A-7 en Algeciras con un repartidor de Glovo sobre el capó. Las llamadas procedían de vehículos que transitaban junto al centro comercial Puerta Europa, en sentido Málaga.

Según fuentes policiales, el incidente se inició cuando la furgoneta, una Mercedes Citan, golpeó la motocicleta del repartidor durante la incorporación a la autovía. El motorista cayó sobre la parte frontal del vehículo. El conductor no detuvo la marcha y recorrió varios cientos de metros con el trabajador sujeto al capó.

Vídeos grabados por testigos

En las grabaciones realizadas por testigos y difundidas en redes sociales, se observa que la furgoneta avanza entre aceleraciones y frenadas, e incluso adelanta a otros vehículos. En uno de esos frenazos, el repartidor cae al asfalto y, al reanudar la marcha, el conductor vuelve a arrollarle, según se aprecia en los vídeos publicados por distintos medios locales.

La trayectoria finalizó cerca del semáforo de la barriada de La Granja, donde agentes de la Policía Local lograron interceptar la furgoneta antes de que abandonara el término municipal. El conductor fue detenido. Fuentes policiales confirman que carecía de permiso de conducir y dio positivo en la prueba de drogas.

Una furgoneta condujo varios kilómetros con un repartidor de Glovo subido al capó pic.twitter.com/uhLsxihjqA — Libertad Digital (@libertaddigital) December 1, 2025

Estado del repartidor

Respecto al estado del repartidor, existen versiones diferentes. Algunos medios señalan que no presentaba lesiones de gravedad y fue asistido en el lugar. Otros informan de que fue trasladado al hospital para una revisión más completa. En cualquier caso, no se teme por su vida.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso. El análisis se centra en determinar si los hechos encajan en un delito de conducción temeraria, tipificado en el artículo 380 del Código Penal, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión y la retirada del permiso de conducir por hasta seis años.