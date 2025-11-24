Choca contra un puente, roba el coche del conductor que le ayuda y se da a la fuga antes de sufrir otro accidente

La Guardia Civil ha identificado a un hombre de 47 años y nacionalidad española que el pasado 18 de noviembre se vio implicado en dos accidentes consecutivos en la carretera CL-627, en la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia), y que emprendió la huida utilizando el vehículo del conductor que había parado a auxiliarle.

El primer siniestro se produjo alrededor de las 17:45 horas, cuando el hombre perdió el control de su vehículo y chocó contra el pretil del puente sobre el río Pisuerga, quedando parcialmente suspendido sobre el borde. Según informó la Guardia Civil, otro conductor detuvo su vehículo para prestarle ayuda y, mediante una eslinga, logró retirar el turismo accidentado.

En ese momento, el implicado en el accidente inicial se subió al coche de la persona que le había asistido y abandonó el lugar. Dos kilómetros después, cerca de Arbejal, sufrió un segundo accidente que dejó el vehículo sustraído en estado de siniestro total.

Agentes desplazados al lugar reconstruyeron los hechos e identificaron al conductor, comprobando que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos. Tras someterle a las pruebas correspondientes, dio positivo en drogas.

La Guardia Civil le investiga por tres delitos: dos contra la seguridad vial —conducir bajo los efectos de drogas y hacerlo sin permiso— y un delito de hurto de uso de vehículo.