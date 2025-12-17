Brutal asesinato de una mujer de 49 años en su casa: recibió más de 50 puñaladas

Una mujer de 49 años ha sido asesinada esta madrugada en su vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, Madrid, tras recibir múltiples puñaladas, principalmente en el cuello y la espalda. El suceso ha conmocionado a los vecinos y ha activado un operativo de emergencia en plena noche madrileña.

Según ha informado el servicio de Emergencias Madrid, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y prácticamente desangrada cuando la Policía Nacional llegó al lugar. Los agentes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación que continuaron posteriormente los efectivos de SAMUR-Protección Civil, aunque sin éxito.

.@SAMUR_PC confirma el fallecimiento de una mujer por múltiples heridas de arma blanca. Ha ocurrido en una vivienda de la calle Bravo Murillo, #Tetuán. @policia comienza con maniobras de #RCP, que continúa #SAMUR sin éxito. Investiga @policia. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/l4EgnMqWT2 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 17, 2025

El supervisor de guardia de SAMUR-PC, Emilio Benito, ha detallado en el perfil de X de Emergencias Madrid que la mujer estaba "prácticamente exsanguinada" al momento de su llegada y que la hemorragia masiva provocada por las heridas resultó imposible de controlar. Tras media hora de intentos de reanimación, los servicios médicos certificaron el fallecimiento en el domicilio.

Detienen a su hijo de 22 años

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la agencia EFE que el presunto autor del crimen es su hijo, de 22 años, detenido por la Policía Nacional en el mismo inmueble mientras los servicios de emergencia trataban de salvar la vida de la víctima. El joven habría utilizado un cuchillo pequeño con el que asestó más de 50 puñaladas a su madre, concentradas en cuello y espalda, aunque también se ensañó en otras partes del cuerpo, incluyendo pecho y abdomen.

La vivienda donde se produjo el ataque estaba habitada por la madre, el hijo y el padrastro de la víctima, que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos. La mujer era de origen boliviano, según han señalado fuentes policiales.

La Policía Nacional ha asumido la investigación del caso con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid. Se han desplazado al lugar agentes del Grupo V de Homicidios y de Policía Científica, así como indicativos del DEVI, quienes se encargan de analizar la escena y recabar pruebas para esclarecer las circunstancias del asesinato.