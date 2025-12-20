Condenado por violar a la cuidadora de su madre en Lugo

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un hombre por un delito continuado de agresión sexual y otro de violación a la mujer que trabajaba en su domicilio para cuidar de su madre.

La Sala ha considerado probado que el acusado realizó tocamientos no consentidos a la víctima en varias ocasiones y, en un momento posterior, la violó. La defensa del sospechoso solicitó su absolución, alegando que los actos fueron consentidos.

Sin embargo, el tribunal ha valorado el testimonio de la denunciante como "coherente y preciso", al tiempo que —ha destacado— "no incurrió en ambigüedades, generalidades o vaguedades". Su relato fue "persistente", sin que aprecie "ninguna contradicción en lo esencial que desmerezca su crédito".

Además, el fallo descarta que la mujer obrase "motivada por un ánimo espurio que le llevase a denunciar falsamente". Su testimonio fue corroborado por pruebas forenses y las declaraciones de testigos.

La sentencia, que aún no es firme —cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia—, le impone el pago de una multa de 3.780 euros y una indemnización de 10.000 euros además de la pena de prisión.