Dos hombres se atrincheran en una vivienda de Elche tras matar a golpes a dos personas

Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche tras ser apaleados en un chalet independiente de El Pinet, en la pedanía ilicitana de la Marina, presuntamente a manos de dos individuos de nacionalidad polaca que se encuentran atrincherados desde ayer por la tarde dentro de la mencionada vivienda, que continúa acordonada por la Guardia Civil.

Según confirman a Libertad Digital fuentes cercanas a la investigación, "la situación está bajo control". "No hay indicios de que tengas armas de fuego ni rehenes", añaden. Los agentes desplazados hasta el lugar están "intentando negociar para proceder a su detención" y, si no se se llega a un acuerdo, "se realizará por la fuerza".

Llamada a Emergencias

Los hechos se registraron alrededor de las seis de la tarde de este lunes. Según señala esta fuente, una llamada al 112 efectuó un primer aviso que motivó el desplazamiento de efectivos hasta la vivienda en la que se supone que se perpetraron los dos asesinatos y se ocasionaron las lesiones de la tercera víctima.

La persona que realiza la llamada explicó que "alguien intentaba llevarse a dos personas". Pero cuando la Guardia Civil se persona "confirma que esas personas estaban fallecidas".

Investigación de los asesinatos

El levantamiento de los cadáveres se produjo de madrugada y la investigación realizada hasta el momento "descarta que se trate de un ajuste de cuentas".

Todas las víctimas —tanto los fallecidos como el herido— son de nacionalidad alemana y las pesquisas realizadas hasta el momento apuntan a que "no conocían" a sus presuntos asesinos.

Algunos medios apuntan a que los presuntos homicidas eran okupas que se habían establecido en la vivienda y que las víctimas intentaron desalojarlos.