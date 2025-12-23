Finge ser la madre de un recién nacido a cambio de dinero para que la madre biológica evite la prisión

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a una mujer por los delitos de suposición de parto y alteración de la paternidad de un menor. La detenida se hizo pasar por la madre gestante que habría dado a luz a un bebé en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para luego formalizar la inscripción del recién nacido en el Registro Civil.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, la detenida se hizo pasar por la madre gestante de un bebé. Para ello, permitió que otra mujer, la verdadera madre biológica, utilizara su tarjeta sanitaria y su DNI tanto durante el embarazo y el parto como en el momento de inscribir al recién nacido en el Registro Civil.

La madre biológica, que actualmente se encuentra en paradero desconocido, tiene hasta tres reclamaciones judiciales en vigor, entre ellas una orden de detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional por delitos de estafa. El acuerdo entre ambas mujeres tenía como objetivo que la madre real pudiera llevarse al bebé sin ser detenida, a cambio de un pago económico que, finalmente, no llegó a realizarse.

Tras el nacimiento, la mujer, ahora detenida, intentó desvincularse de los hechos presentando denuncias falsas. Primero comunicó a la Policía el supuesto extravío de su documentación antes del parto y, posteriormente, interpuso una segunda denuncia en la que afirmaba que alguien había utilizado sus datos personales para inscribir a un bebé a su nombre sin su consentimiento.

No obstante, las investigaciones policiales sacaron a la luz varias incongruencias. Los agentes detectaron discrepancias entre las fechas de las denuncias y las atenciones médicas recibidas por la madre biológica durante el embarazo, así como irregularidades en la documentación presentada ante el Registro Civil. Estas evidencias permitieron confirmar la colaboración entre los padres biológicos y la detenida para simular el nacimiento y registrar al menor de forma fraudulenta.

Los agentes continúan las gestiones para la localización y detención de los padres biológicos del bebé, a los que se les imputan los delitos de usurpación de estado civil, alteración de la paternidad, estado civil o condición del menor. En el caso de la madre, además, sigue vigente la orden de detención e ingreso en prisión.