Localizan a los cuatro guacamayos robados al 'chico de las aves'

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han conseguido localizar a cuatro guacamayos que fueron sustraídos el pasado 28 de noviembre a Marcos Moreno Martínez. Un influencer navarro conocido como 'el chico de las aves' y que —según señala en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 300 mil seguidores— rescata animales exóticos.

Las aves, muy conocidas en redes sociales por el seguimiento que su dueño realizaba de su vuelo diario, fueron robadas —junto con 30 kilogramos de pienso para ese tipo de pájaros— durante la noche de la nave en la que dormían. En el mismo espacio convivían con otros dos guacamayos, que lograron escapar, y otros doce loros de diferentes especies.

Pero los ladrones sólo estaban interesados en los guacamayos, explica 'el chico de los aves' en sus videos de SOS. "Son de los más caros", detalla, "su precio oscila entre los 1.000-1.500 euros hasta los 2.000 o 3.000". La popularidad de estos pájaros y el carácter mediático que adquirió el robo pudo complicar la venta de los ejemplares robados.

Desde que se registró el robo, Moreno realizaba un constante llamamiento en redes y medios de comunicación para recuperar a sus aves. Finalmente, han sido halladas en distintos puntos y muy distantes del lugar de sustracción. Motivo por el que "el autor o autores de los hechos optaron por liberarlas ante la dificultad de colocarlas en el mercado negro".

Eso es lo que creen los agentes del Seprona, con base en Castejón, que terminaron localizando a los guacamayos robados en la tarde del martes 23 de diciembre. Inicialmente dieron con tres de los cuatro ejemplares, durante una de las rondas de vigilancia. Estaban en el arbolado de los Sotos del Ebro, a la altura de Cortes.

Un rescate por fases

Conocedores de la difusión pública del robo, los agentes contactaron con el propietario y denunciante del robo para que pudiera confirmar la identificación de las aves avistadas. Al día siguiente, 24 de diciembre, se estableció un dispositivo para su captura. Sin embargo, pese a la colaboración de su dueño, no fue posible recuperarlas en ese momento. Los guacamayos permanecían encaramados a unos árboles.

El rescate se realizó de manera progresiva a partir del 25 de diciembre, cuando el propietario logró llevar hasta él a Olivia, una espectacular guacamaya de color rojo. Más tarde consiguió poner a salvo a otras dos aves del grupo, Waka y Arisa. Y este viernes es el turno de recuperar al último ejemplar: Momo. Este se resiste a moverse del árbol en el que se encuentra. El Seprona lo ha intentado todo: disparos al aire para asustarlo y que conseguir que baje, drones... Pero no cede.

'El chico de las aves' ha explicado a través de una 'story' de Instagram que Momo llevaba sólo dos semanas viviendo con el resto cuando fue robado, por eso aún no obedece a sus órdenes —como hacen otros de sus ejemplares—. Además, había vivido siempre en pisos y —al verse en un espacio abierto— puede no saber cómo actuar. El propio miedo hace que su comportamiento sea imprevisible.