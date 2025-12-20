Investigan el robo de 29.000 euros a dos ancianos bajo sumisión química en Huelva

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de tres personas por los presuntos delitos de estafa, robo con violencia e intimidación, al apropiarse de 29.000 euros de dos personas de avanzada edad en las localidades de Huelva y Lepe. Las víctimas podrían haber sufrido los robos bajo una posible sumisión química.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron en agosto cuando ambas víctimas denunciaron los robos. A una de ellas la obligaron a entregar sus joyas y extraer un total de 12.000 euros de su cuenta corriente en una entidad bancaria en Huelva. La otra tuvo que darles los 17.000 euros que tenía en la caja fuerte de su domicilio.

Los investigadores pusieron en marcha la 'Operación Oasis 25' y descubrieron que se estaban perpetrando robos similares —utilizando el mismo modus operandi— en la provincia de Sevilla. Una vez practicadas diferentes gestiones para la localización de los responsables, se llevaron a cabo varios registros domiciliarios en las provincias de Cáceres y Toledo.

Durante las actuaciones, obtuvieron pruebas e indicios que relacionaban a tres personas con los robos perpetrados en los dos municipios onubenses, y otros más en diferentes puntos de la geografía española, procediéndose a su investigación. Incluso se han logrado recuperar parte de las joyas sustraídas en el domicilio de Huelva.