Dos españoles mueren y otros dos resultan heridos en un accidente en Arabia Saudí

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han ratificado que cuatro españoles han sufrido un accidente de tráfico en Arabia Saudí y que el siniestro ha acabado con la vida de dos de ellos, mientras que los otros dos están heridos.

Según han trasladado estas fuentes diplomáticas, los fallecidos son un hombre y una mujer. Siguiendo el protocolo habitual en estas circunstancias, no han trascendido más datos sobre la identidad u origen de las víctimas mortales.

Por su parte, los otros dos afectados en el suceso se encuentran hospitalizados, aunque no se ha precisado su estado de gravedad. La Embajada de España en Riad está en contacto con las autoridades locales y prestando asistencia consular a las familias.

La noticia surge en una semana trágica, cinco días después del naufragio en un barco de Indonesia en el que han fallecido un padre y tres hijos de una misma familia, de los que ya se ha encontrado el cadáver de la niña pequeña.

Además, este lunes un alud en el Pirineo aragonés ha causado la muerte de tres personas, entre ellas el médico pediatra e influencer Jorge García Dihinx, muy conocido dentro de la comunidad de la montaña y con muchos seguidores en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde tenía más de 370.000.