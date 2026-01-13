Muere un corredor de 30 años al completar una carrera solidaria en Almería

Una carrera popular solidaria celebrada este domingo en Pulpí (Almería) ha terminado en tragedia tras el fallecimiento de uno de los corredores participantes. Un hombre de 30 años, vecino del municipio y miembro de un club local de trail, ha muerto después de desplomarse justo al cruzar la línea de meta de la Carrera Solidaria Geoda de Pulpí.

El suceso se ha producido en torno a las 9.30 horas, al término de una de las pruebas de montaña incluidas en el evento, que este año ha celebrado su undécima edición. Nada más finalizar el recorrido, el corredor se ha desplomado ante la mirada de cientos de participantes y vecinos que seguían la competición, una cita solidaria muy arraigada en la localidad.

Desplome tras cruzar la línea de meta

Según han informado fuentes de Protección Civil de Cuevas del Almanzora y recogen medios locales como La Voz de Almería, los servicios sanitarios desplegados en la carrera han intervenido de inmediato y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no han logrado salvarle la vida. Por el momento, no han trascendido las causas del fallecimiento.

La organización ha suspendido la prueba de forma inmediata y ha cancelado todos los actos previstos tras la carrera "en señal de respeto y duelo". La Geoda de Pulpí incluye distintas modalidades, entre ellas un trail de 16 kilómetros y rutas senderistas de 10 y 25 kilómetros, lo que ha generado una profunda conmoción entre participantes, voluntarios y asistentes.

Luto oficial en el municipio

El Ayuntamiento de Pulpí ha decretado un día de luto oficial en el municipio y ha ordenado que las banderas del Consistorio ondeen a media asta. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Corporación municipal ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del vecino y ha trasladado su "más sentido pésame" a su familia y amistades, así como al C.D. MTB y Trail Pulpí y al conjunto de la comunidad deportiva local, "profundamente consternada por esta pérdida".