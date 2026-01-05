Muere un streamer de 37 años durante un reto de drogas y alcohol emitido en directo

Un hombre de 37 años falleció en la madrugada del 30 al 31 de diciembre en su domicilio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) mientras realizaba una retransmisión en directo por internet. El suceso tuvo lugar en el interior de su habitación, donde fue hallado sin vida con el ordenador, la webcam y el teléfono móvil aún encendido y varios usuarios conectados siguiendo la emisión.

La víctima, identificada como Sergio Jiménez, participaba en un reto viral en el que consumía grandes cantidades de alcohol y cocaína ante una audiencia online. Según adelantó El Periódico de Catalunya, el fallecimiento se produjo en plena emisión.

Un reto retransmitido en directo

Fuentes de la investigación han confirmado que en la habitación donde se produjo la muerte los Mossos d’Esquadra encontraron una botella de whisky prácticamente vacía, dos latas de bebida energética y restos de cocaína. El desafío consistía en consumir todo el contenido en un tiempo limitado, una práctica de alto riesgo que habría sido financiada mediante donativos de espectadores anónimos conectados a la retransmisión.

El cuerpo fue descubierto por el hermano del fallecido, Daniel, que acudió a la vivienda tras no recibir respuesta. Al entrar en la habitación encontró a Sergio sin vida, con el móvil aún en la mano, mientras varios usuarios seguían conectados al directo. Según ha relatado la familia a distintos medios, algunos espectadores continuaban escribiendo mensajes como "¿ya estás durmiendo la mona?" o "¿aún no te has acabado la botella?", sin ser conscientes de la gravedad de la situación. Daniel avisó de inmediato a su madre y a los servicios de emergencia, pero ya no se pudo hacer nada por salvarle.

Problemas previos

El entorno familiar ha explicado a El Periódico de Catalunya que Sergio atravesaba problemas de drogodependencia y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. En los últimos meses participaba de forma habitual en retransmisiones en directo en las que aceptaba retos relacionados con el consumo de sustancias a cambio de dinero. La familia sostiene que, en este caso, fueron los propios espectadores quienes habrían pagado tanto la botella de whisky como la cocaína para completar el desafío.

En el ámbito del streaming era conocido como Sancho o Sssanchopanza. Su actividad en internet creció vinculada al influencer Simón Pérez. Pérez alcanzó notoriedad en 2017 por un vídeo viral sobre hipotecas y, desde entonces, ha desarrollado un modelo de contenido basado en donativos y retos extremos, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, un formato que ha generado una fuerte polémica por la normalización de conductas de riesgo.

En un directo posterior emitido en Youtube, el propio Simón Pérez afirmó que Sergio habría consumido "unos seis gramos de cocaína en tres horas", incluida "una raya de dos gramos", pese a que —según dijo— le había advertido previamente de que "con dos gramos ya era sobredosis". Estas declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales y han reforzado las peticiones de que se investigue si existió algún tipo de responsabilidad penal.

A la espera de la autopsia

Los Mossos d’Esquadra mantienen la investigación abierta y están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento. No se descarta que el caso se amplíe para determinar si hubo incitación o cooperación necesaria por parte de quienes financiaron y alentaron el reto retransmitido en directo.

Se trata del primer caso documentado en España de una muerte retransmitida en directo a través de plataformas de streaming, un fenómeno que ya ha generado alarma en otros países europeos tras episodios similares, como el ocurrido en Francia en agosto de 2025 durante otro reto viral.