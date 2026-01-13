Un niño de 12 años evita la muerte de su familia por una intoxicación de monóxido de carbono en Sevilla

La madrugada de este lunes estuvo a punto de acabar en tragedia en una vivienda de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Una familia quedó inconsciente en el interior de su domicilio tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono, un episodio del que lograron salir con vida gracias a la rápida reacción de su hijo mayor, de 12 años, que consiguió alertar a los servicios de emergencia.

Según informó Emergencias 112 Andalucía a EFE, el menor se percató de que sus padres y su hermano pequeño, de apenas dos años, se habían desvanecido sin motivo aparente. Pese a encontrarse él mismo afectado y con un bajo nivel de consciencia, logró llamar al 112 alrededor de la 1:30 de la madrugada para pedir ayuda.

La llamada que evitó la tragedia

El aviso activó de inmediato un amplio operativo en el que participaron sanitarios, Guardia Civil, bomberos y Policía Local. Los equipos de emergencia se desplazaron hasta la vivienda y accedieron al interior para rescatar a los cuatro miembros de la familia, que se encontraban inconscientes. Tras ser atendidos en el lugar, fueron evacuados y trasladados al hospital Virgen Macarena de Sevilla para recibir asistencia médica especializada.

La Policía Local ha confirmado que los afectados son los dos progenitores y sus dos hijos, de 12 y 2 años. Fuentes policiales subrayan que la intervención del menor fue decisiva para que los servicios de emergencia pudieran actuar con rapidez y evitar un desenlace fatal. Las primeras investigaciones apuntan a que la intoxicación pudo estar provocada por un brasero con una mala combustión localizado en el domicilio, un extremo que continúa siendo analizado.