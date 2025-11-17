Evacúan el hotel donde murió una familia alemana en Turquía

Una turista alemana y dos de sus hijos murieron en Estambul tras sufrir vómitos y náuseas que comenzaron después de consumir el 11 de noviembre mejillones rellenos y picantes en un puesto callejero del barrio de Ortaköy. La familia también había comido en un restaurante ese mismo día. Acudieron a un hospital al presentar los primeros síntomas y, tras ser atendidos, regresaron al hotel donde se alojaban, ubicado en el distrito de Fatih.

La madre encontró a una de las hijas inmóvil al día siguiente. Los sanitarios que acudieron al aviso confirmaron su fallecimiento. El resto de los integrantes de la familia fue trasladado al Hospital Universitario y de Investigación de Taksim, donde murieron la madre y otro de los menores. El padre continúa en cuidados intensivos. La hospitalización de otros dos huéspedes del mismo hotel con síntomas similares llevó a las autoridades a ampliar la investigación más allá de la posible intoxicación alimentaria inicial. Uno de los propietarios del establecimiento declaró a CNN Türk que el hotel "no dispone de restaurante y solo proporciona agua".

Evacuación del hotel

El sábado por la noche, el hotel fue evacuado y los huéspedes fueron trasladados a otros alojamientos, según la agencia estatal Anadolu. Las autoridades retiraron objetos de las instalaciones para su análisis y los investigadores forenses ya habían tomado muestras del agua potable. Una habitación de la planta baja había sido desinfectada con productos químicos utilizados habitualmente contra plagas, de acuerdo con la misma fuente.

Detenciones tras la intervención policial

La policía detuvo a dos personas que participaron en la desinfección, así como al gerente del hotel. Según medios turcos que citan a fuentes policiales, el domingo fue arrestado también el panadero de una tienda cercana y otras cinco personas. Las autoridades mantienen abiertas las dos líneas principales que se desprenden de las informaciones oficiales: una intoxicación alimentaria previa o la exposición a sustancias químicas dentro del establecimiento.