Asesinan de un disparo en la cabeza a un jugador de baloncesto de 20 años

Andre Bell, jugador de baloncesto de la Universidad de Fisk, ha muerto a los 20 años tras recibir un disparo en la cabeza en una carretera de Nashville. El suceso ocurrió cuando el joven regresaba al campus universitario acompañado por dos amigos.

Bell, estudiante de segundo curso y natural de Jackson, en el estado de Tennessee, viajaba en su Nissan Sentra blanco después de haber asistido a un evento de gimnasia celebrado en el recinto ferial de la ciudad. Durante el trayecto de regreso, otro vehículo se situó a su altura y abrió fuego contra el coche en el que se desplazaban.

El tiroteo en plena carretera

De acuerdo con la reconstrucción policial, los acompañantes de Bell advirtieron la presencia de un sedán oscuro que circulaba por el carril izquierdo junto a ellos instantes antes del tiroteo. Tras los disparos, Bell resultó herido de bala en la cabeza. El Sentra redujo la velocidad y giró de nuevo hacia el tráfico antes de chocar contra una camioneta ‘pickup’ roja, mientras que el vehículo desde el que se efectuaron los disparos continuó su huida.

El jugador fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde los sanitarios confirmaron su fallecimiento poco después a causa de la herida sufrida.

Investigación policial en curso

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ha informado de que la investigación ha quedado en manos de la Unidad de Homicidios y continúa abierta para localizar al autor o autores del ataque, ya que el motivo del tiroteo todavía no ha sido esclarecido. Los agentes han indicado además que el coche desde el que se realizaron los disparos podría presentar daños en el parabrisas, después de que en el lugar de los hechos se encontraran fragmentos de vidrio, un detalle que consideran relevante para identificar el vehículo implicado.

El impacto en la Universidad de Fisk

La muerte de Andre Bell ha provocado una profunda conmoción en la Universidad de Fisk. La institución ha lamentado públicamente "la trágica pérdida" del jugador, al que consideraban una pieza importante del equipo masculino de baloncesto.

Su entrenador, Jeremiah Crutcher, quiso destacar tanto su impacto deportivo como humano. "Hoy perdimos a un líder dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Andre ‘Dre’, un joven brillante y gentil, fue injustamente arrancado de este mundo", declaró el técnico.

En otro mensaje, Crutcher subrayó que, más allá de su rendimiento en la pista, Bell dejó una huella personal imborrable: "Fue una fuerza dominante en el equipo masculino de baloncesto de la Universidad Fisk, pero será más recordado por su sonrisa contagiosa, su personalidad amorosa y su capacidad única para siempre llevar calidez a cualquier lugar. Ahora tenemos una profunda ausencia en nuestro programa, pero más importante aún, tenemos un profundo dolor en nuestros corazones. Será verdaderamente extrañado. Nuestros pensamientos y oraciones inquebrantables están con su familia y con los niños pequeños de su familia y de Nashville que lo admiraban".