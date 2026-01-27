Prisión sin fianza para el asesino de Sueca: mató al amigo de su hijo con múltiples cuchilladas

El juzgado de Sueca ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 48 años detenido por la muerte violenta de un menor de 13 años en esta localidad valenciana. El investigado se entregó el pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil y confesó haber acabado con la vida del adolescente, amigo de su hijo, que se encontraba en su vivienda.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la causa permanece abierta por un presunto delito de asesinato. El hombre pasó este martes a disposición judicial tras permanecer bajo custodia desde su detención, producida pocas horas después de los hechos.

El crimen ocurrió el sábado por la tarde en el domicilio del detenido, donde los dos menores estaban jugando a videojuegos. En torno a las 18.30 horas, el presunto autor acudió al cuartel de la Guardia Civil de Sueca en estado de gran agitación, con manchas de sangre en la camiseta y confesó que había matado al menor. A continuación, facilitó las llaves de su vivienda a los agentes para que hicieran un registro.

Cuando las patrullas accedieron al inmueble, localizaron el cuerpo del niño en el baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre. La autopsia ha confirmado que la víctima fue atacada con múltiples cuchilladas en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales, compatibles con la fuerza ejercida por una persona adulta, descartando la hipótesis de los investigadores de que el padre estuviese encubriendo a su hijo.

En su primera declaración ante los investigadores, el detenido aseguró que agredió al menor de forma repentina y sin motivo aparente. También indicó haber tenido problemas judiciales previos y relacionados con la custodia de su hijo. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y analiza todos los indicios para esclarecer con precisión lo ocurrido, incluidos los resultados forenses y las pruebas biológicas.

Mientras tanto, los agentes investigan si el hijo del detenido había protagonizado anteriormente episodios de violencia o conductas agresivas en el ámbito escolar, según han confirmado fuentes próximas al caso. El grupo de Homicidios también ha tomado declaración a los padres de la víctima y a la expareja del investigado.

Tensión ante el juzgado

La comparecencia judicial del detenido se ha producido en un ambiente de gran tensión. Familiares y vecinos del menor se han concentrado desde primera hora de la mañana a las puertas del juzgado, donde han colocado una pancarta con la imagen del niño, Álex, vestido con la equipación del club de fútbol CF Promeses Sueca, en el que jugaba.

El traslado del detenido al edificio judicial, escoltado por la Guardia Civil, ha provocado momentos de nerviosismo, con gritos e insultos dirigidos al investigado. Las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo para evitar incidentes y garantizar la seguridad, con vallas perimetrales y presencia policial reforzada.

Luto y apoyo institucional

Sueca continúa sumida en el dolor por un suceso que ha conmocionado a toda la localidad. El Ayuntamiento decretó dos días de duelo oficial, con banderas a media asta y la suspensión de actividades municipales. Además, se han activado recursos de apoyo psicológico para los familiares y el entorno del menor.

La Generalidad Valenciana, a través de la Consejería de Educación, ha puesto en marcha el protocolo de acompañamiento emocional para atender a la comunidad educativa afectada por la muerte del adolescente.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y policiales, la investigación sigue abierta para esclarecer completamente las circunstancias de un crimen que ha sacudido a Sueca y a toda la Comunidad Valenciana.