Un hombre acude a urgencias con una granada de la I Guerra Mundial en el recto

Un hombre de 24 años fue atendido este sábado en el Hospital Rangueil, en Toulouse, después de acudir a urgencias tras haberse introducido un objeto por el recto. El paciente llegó al centro durante la noche del sábado al domingo y presentaba fuertes dolores, aunque inicialmente no facilitó más detalles al personal sanitario.

Según confirmó una fuente interna del hospital al diario La Dépêche du Midi, durante la intervención quirúrgica el equipo médico descubrió que se trataba de una "granada de colección de cerca de 20 centímetros". Otros medios franceses, entre ellos Le Figaro, precisaron que el artefacto correspondía a la Primera Guerra Mundial. La emisora regional Ici Occitanie añadió que el proyectil medía unos 16 centímetros de largo y cerca de cuatro de diámetro.

Activación del protocolo de seguridad

Ante el posible riesgo de explosión, el hospital activó el protocolo de seguridad y solicitó la intervención de los especialistas en desactivación de explosivos. En apoyo al operativo, los servicios de emergencia del departamento fueron movilizados y se estableció un perímetro de seguridad en el entorno del centro sanitario. Los bomberos de Haute-Garonne "fueron movilizados a petición de las fuerzas del orden para garantizar una protección contra incendios durante la intervención de los artificieros", indicaron desde el SDIS de Haute-Garonne. Finalmente, el proyectil pudo ser neutralizado.