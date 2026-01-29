Gana la lotería con 80 años y termina al frente de una red millonaria de narcotráfico

John Eric Spiby pasó de celebrar un premio millonario en la lotería a sentarse en el banquillo como cabecilla de una de las mayores operaciones de fabricación de drogas detectadas en el Reino Unido. El británico, de 80 años, que en 2010 ganó 2,4 millones de libras (unos 2,76 millones de euros) en la lotería nacional, ha sido condenado a 16 años y seis meses de prisión por liderar una organización criminal que produjo y distribuyó millones de pastillas ilegales en el área del Gran Mánchester.

Según recoge The Guardian, Spiby encabezaba junto a su hijo y otros dos hombres una red que entre 2020 y 2022 fabricó comprimidos de etizolam —un potente barbitúrico— camuflados como diazepam (Valium), un fármaco empleado para tratar la ansiedad, las convulsiones o los síntomas de abstinencia alcohólica. El valor en la calle de la operación podría haber alcanzado hasta 288 millones de libras (unos 331 millones de euros).

El epicentro del entramado se encontraba en la vivienda del propio Spiby, situada en una zona descrita durante el juicio como "aparentemente rural y tranquila", cerca de Wigan. Desde allí, la banda organizó una producción "industrial" de pastillas que, según la policía, llegaron a venderse por unos 65 peniques (unos 0,75 euros) cada una, lo que permitió inundar la región con millones de dosis.

La casa convertida en fábrica

Los cuatro acusados comparecieron ante el tribunal de la Corona de Bolton, donde un jurado declaró culpable al octogenario de conspiración para producir y suministrar drogas de clase C. Además, fue condenado por dos cargos de posesión de armas de fuego, posesión de munición y por pervertir el curso de la justicia.

Durante el proceso, la Fiscalía detalló cómo Spiby invirtió miles de libras (varios miles de euros) en maquinaria especializada y facilitó instalaciones adaptadas para fabricar las drogas a gran escala. La fiscal Emma Clarke subrayó que el acusado "proporcionó las instalaciones y ayudó a adaptar las instalaciones y comprar maquinaria", lo que permitió levantar un auténtico imperio de pastillas falsificadas, según recoge The Guardian.

El juez fue especialmente contundente al dictar sentencia. "A pesar de tu victoria en la lotería, continuaste viviendo una vida de crimen más allá de lo que normalmente habrían sido tus años de jubilación", le reprochó Clarke KC desde el estrado.

Junto a Spiby fueron condenados su hijo, John Colin Spiby, a nueve años de prisión, y Lee Drury, de 45 años, a nueve años y nueve meses. El cuarto implicado, Callum Dorian, considerado por la defensa como el "organizador y director de orquesta" de la trama, ya había sido sentenciado a 12 años de cárcel en 2024. Adam Kent KC, abogado del principal acusado, trató de minimizar el papel de su cliente alegando que Dorian era el verdadero cerebro de la operación y que Spiby era simplemente "el tipo cuya casa usamos", además de destacar la supuesta antigüedad de las armas halladas en su domicilio.