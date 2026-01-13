El GEO Pelayo: "El narcotráfico es una lucha global, sin entidades potentes como la DEA sería imposible combatirlo"

Pelayo Gayol lleva casi 30 años en la Policía Nacional. En 2021 protagonizó para Prime Video una miniserie documental llamada G.E.O. Más allá del límite donde mostraba cómo es la instrucción de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo. La miniserie fue un éxito rotundo por lo que "la productora me propone hacer algo más enfocado en mí, un viaje más íntimo para contar cómo es combatir el crimen organizado, que, aunque es global, se enfoca en uno de los principales puntos de origen en este momento: Colombia", nos cuenta el propio Pelayo a esCine durante una entrevista.

De esta forma llega a Prime Video Pelayo: Más allá del límite, una miniserie documental de tres capítulos sobre cómo se combate el narcotráfico en Colombia, desde las calles de Buenaventura hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca. Pelayo se ha "empotrado" con el ejército colombiano para ver de primera mano cómo se lucha contra el narcotráfico en uno de los puntos calientes del planeta.

Después de toda una vida policial "a mis 51 años, he visto desde el punto de vista de información la época de plomo en el País Vasco, 25 años en GEO… y que un cambio de aires viene bien". Aunque reconoce que "a nivel egoísta, buscar también respuestas al sentido vital de toda una vida como policía, de si ha tenido un sentido toda esta lucha y si va a tener algún día un fin. Después de tantas luchas, tanta gente detenida, tantas operaciones, te planteas si ha tenido un sentido y si esta lucha va a tener algún día un fin".

Esa lucha, destaca, es vital que sea global. "Toda la Unión Europea está unida, batimos el crimen organizado con entidades tan potentes como la DEA de Estados Unidos, la Policía Nacional de Colombia... es un problema global». Por eso subraya que "se colabora muchísimo, pero es tan grande este problema que si no hubiese estas colaboraciones sería imposible". Pelayo ha explicado en esRadio que "sería un fallo táctico pensar que a nivel local se puede combatir esto, todos los grupos de policía judicial a nivel de España colaboran con Colombia, con México, con Estados Unidos… es imposible atajar todos estos problemas uno solo".

Si hay algo que es común en España o en Colombia es que los narcotraficantes no son nada glamurosos como los muestra el cine o la TV, "yo nunca glamurizo a los delincuentes, estamos cansados de ver en películas que tienen ese punto de misticismo, el típico mafioso que escucha ópera y es culto". Sin embargo, la realidad es bien distinta, "no tiene nada que ver, francamente, si tuviese algo que destacar de ellos, no sería nada, provienen de familias desestructuradas, que no tienen valores, se aprovechan mucho de la miseria".

