Muere un joven de 18 años al que supuestamente apuñaló un menor de 13 en Valladolid

La violencia vuelve a golpear con crudeza a las calles españolas. Esta vez ha sido en Valladolid, donde un joven de 18 años ha perdido la vida tras ser apuñalado presuntamente por un menor de tan solo 13 años. El trágico suceso, ocurrido a plena luz del día, ha conmocionado a la capital vallisoletana y ha reabierto el debate sobre la creciente violencia juvenil y la posible implicación de bandas organizadas.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 14:30 horas en la calle Democracia, en un entorno urbano y cercano a centros educativos y viviendas familiares. Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, la Policía Nacional ha detenido al menor de 13 años como presunto autor material del apuñalamiento y lo pondrá a disposición de la Fiscalía de Menores, órgano competente dada su edad.

La brutal agresión se produjo con arma blanca y la víctima recibió, al menos, una puñalada en el tórax. Varias llamadas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertaron a las 14:33 horas de que un joven se encontraba gravemente herido en la vía pública tras sufrir una agresión. El Centro Coordinador de Urgencias activó de inmediato el protocolo habitual: aviso a Policía Nacional, Policía Municipal y envío de una UVI móvil medicalizada.

Los sanitarios atendieron al joven en el lugar de los hechos y, dada la gravedad de las heridas, procedieron a su traslado urgente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, situado a escasa distancia del punto donde se produjo la agresión. A pesar de los esfuerzos médicos, no se pudo hacer nada por salvar su vida y falleció poco después de su ingreso.

En un primer momento, desde el 112 se informó de que el herido tenía 16 años, aunque posteriormente fuentes policiales confirmaron que la edad de la víctima era en realidad 18. La confusión inicial no ha hecho sino aumentar la sensación de desconcierto en una ciudad poco acostumbrada a episodios de esta gravedad.

Junto al menor de 13 años, la Policía Nacional investiga también a una joven, igualmente menor de edad, y a una mujer adulta que, según las primeras pesquisas, se encontraban en el lugar cuando se produjo la agresión. Las tres personas han sido trasladadas a dependencias policiales para esclarecer su grado de implicación en los hechos.

Aunque la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis, fuentes próximas al caso señalan que una de las líneas de trabajo apunta a la posible relación del suceso con bandas latinas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, expresó públicamente su repulsa a través de la red social X. El regidor calificó el suceso de "terrible" y trasladó el pésame a la familia del joven fallecido, subrayando que "nunca admitiremos actitudes violentas y menos entre los jóvenes".

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa practicando diligencias para esclarecer cómo se desencadenaron los hechos, cuál fue el detonante exacto de la agresión y si existía una relación previa entre víctima y agresor. La investigación deberá determinar si se trató de una pelea puntual que escaló de forma súbita o si responde a un contexto más amplio de enfrentamientos organizados.